Четверные прыжки Медведевой, уход Транькова и командный ЧМ: о чём говорят в мире фигурного катания в конце сезона

Десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина осудила решение экс-фигуриста Максима Транькова покинуть пост главного тренера спортивной пары Евгения Тарасова — Александр Морозов. По мнению олимпийского чемпиона Олега Васильева, россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева почувствуют уверенность после своего успеха в Сайтаме. Наставник Елизаветы Туктамышевой и Софьи Самодуровой Алексей Мишин отметил, что командный турнир станет для его подопечных отправной точкой перед новым сезоном.

Для многих фигуристов недавно завершившийся в Японии чемпионат мира стал последним крупным турниром в нынешнем году, поэтому эксперты постепенно начинают подводить итоги уходящего сезона, а спортсмены — делиться планами на предстоящий.

Одной из главных неожиданностей этих дней стал уход Максима Транькова с поста главного тренера спортивной пары Евгения Тарасова — Александр Морозов, завоевавшей в Сайтаме серебро. Он подчеркнул, их дальнейшее сотрудничество будет зависеть от самих спортсменов, однако на данный момент он не готов брать на себя столь большую ответственность.

«Мы договаривались с ребятами на один сезон. Что мог дать, я дал. Но главным тренером больше не буду — не по Сеньке шапка, всё-таки это первая пара страны. Готов всячески помогать, быть вторым тренером, консультантом, но не главным», — рассказал Траньков в эфире «Матч ТВ».

Ранее ещё одна наставница дуэта Нина Мозер объявила о том, что она намерена сделать перерыв в тренерской деятельности. Десятикратная чемпиона мира Ирина Роднина отметила, что Тарасовой и Морозову придётся нелегко в сложившейся ситуации.

«Мне жалко ребят. Они работали с группой тренеров, потом Мозер решила отдохнуть, теперь Траньков — что шапка ему больше или меньше. Как спортсмен он поступил честно, как специалист... Возможно, надо было действовать иначе», — заявила Роднина на конференции издательства «Советский спорт».

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Главной темой по-прежнему остаётся успех Алины Загитовой и Евгении Медведевой, занявших в Японии сразу две ступени пьедестала почёта. Так, заслуженный тренер Инна Гончаренко призналась, что наибольшее впечатление на неё произвёл характер олимпийской чемпионки Пхёнчхана, которой удалось доказать своё превосходство над соперницами вопреки всем обстоятельствам.

«Ей было очень тяжело, но она не дрогнула. Алина подтвердила, что её победы — закономерность, что очень важно. Даже при наличии спортсменок с тройным акселем она способна выигрывать благодаря своему катанию. Мне кажется, для неё эта награда будет не менее любима и значима, чем олимпийская, потому что победа в Сайтаме была посложнее. Тело поменялось, но она с ним справляется», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

При этом олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев отметил, что немногие по-настоящему верили в то, что Загитова справится со своими неудачами и добьётся такого колоссального успеха.

«Её золотая медаль — то чудо, которого многие ждали, но в которое мало кто верил. Все же помнят, как Алина замечательно откатала на «челленджере» в Оберстдорфе обе программы, установила мировой рекорд. После этого она ни на одном из турниров не могла выступить так чисто», — поделился своим мнением специалист в интервью порталу Team Russia.

Что касается Медведевой, то, по словам Васильева, её бронзовая медаль также может расцениваться как крупный успех, достигнутый вопреки многим обстоятельствам.

«Женя — боец. Ей просто нужно было время, чтобы освоиться с новыми условиями, в которых она оказалась, с новым телом, которое изменилось с прошлого года, с адаптацией к тем сложностям, которые её преследовали. Она доказала себе и всем остальным, что с этого дня будет становиться только лучше и лучше», — добавил Васильев.

Схожую позицию выразила и олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова. Она предположила, что Медведева сама могла не ожидать того, что ей настолько удастся улучшить свою позицию по итогам двух программ.

«Женя была абсолютно счастлива, получив третье место. Она даже в мыслях не могла допустить, что обыграет Рику Кихиру. Пересмотрите запись трансляции — там хорошо видно, как она удивилась своим оценкам», — сказала эксперт в интервью RT.

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Бронза первенства планеты стала первым большим достижением Медведевой под руководством канадского тренера Брайана Орсера, к которому она перешла в мае прошлого года. После турнира многие вновь заговорили о её взаимоотношениях с бывшей наставницей Этери Тутберидзе. По словам чемпионки мира 1999 года Марии Бутырской, первый шаг должна сделать именно спортсменка.

«Этери Георгиевна её воспитала и довела до очень серьёзных побед. Поэтому Евгении можно было обижаться только на саму себя. Она проиграла Олимпиаду, потому что у неё не хватало технического арсенала, а Алина была лучше. Наверное, они не станут подружками, но в душе должны друг друга простить. Им будет легче. Затаить обиду, злость — это как-то неправильно. Нормальные люди так не поступают», — рассказала Бутырская порталу «Спорт день за днём».

Чемпион мира 1993 года Александр Жулин также встал на сторону Тутберидзе.

«Захотят — помирятся. На мой взгляд, Евгения должна сделать первый шаг к примирению. Во-первых, она ученица. Во-вторых, ушла, как я знаю, особо не прощаясь», — заявил он.

«В Японии отдыхаю морально и физически»

Что касается самих фигуристок, то в скором времени им предстоит выступить в ледовом шоу Stars On Ice. Перед его началом Загитова рисует, делится с подписчиками в социальных сетях фотографиями с японскими видами, а также обучает свою собаку по кличке Масара элементам фигурного катания.

«В Японии я отдыхаю морально и физически. Поездка сюда для меня — всегда радостное событие. Уже не первый раз смотрела на сакуру. И каждый раз я её по-новому для себя открываю», — призналась новоиспечённая чемпионка мира.

Россиянка пользуется большой популярностью в Стране восходящего солнца, в связи с чем ей постоянно приходится сталкиваться не только с многочисленными поклонниками, но и местными журналистами, желающими узнать подробности её жизни. В одном из интервью они поинтересовались, как она представляет мужчину своей мечты.

«Я об этом не думала, честно говоря. Это очень странный вопрос», — заметила Загитова.

Отец спортсменки, бывший хоккеист Ильназ Загитов, признался, что обычно смотрит прокаты дочери в записи, так как ему бывает трудно справиться с волнением.

«На базе «Ак Барса» звали меня, но я не шёл, ходил в стороне. Только когда услышал, что музыка заканчивается, не выдержал. Все улыбались и успокаивали меня, сказали, что выступление отличное», — цитирует Загитова портал «Нефтяные вести».

Ранее Медведева приоткрыла завесу тайны, рассказав, что в предстоящем сезоне её произвольная программа будет носить название «Мемуары гейши». Кроме того, она добавила, что планирует усложнить своё выступление за счёт нового прыжка.

«Это может быть четверной сальхов, а также четверной тулуп. Фигурное катание идёт вперёд, сейчас это очевидно. Я понимаю, как сложно будет бороться в следующем сезоне. Моя цель — стать сильнее в физическом плане, успокоиться, а также попробовать выполнять сложные элементы на тренировках, а затем и на соревнованиях», — сказала спортсменка.

Стало известно, под какую композицию будет выступать ещё одна россиянка — Станислава Константинова. Для короткой программы она выбрала мелодию «Февраль» из цикла Леонида Левашкевича «Времена года».

«Командный турнир рассматриваю как старт на следующий год»

Если одни фигуристы могут начать подготовку к следующему сезону, то другим ещё предстоит выступить на командном чемпионате мира, который пройдёт с 11 по 14 апреля в японской Фукуоке. Что касается женского турнира, то Россию в нём представят две ученицы Алексея Мишина — Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева. По словам специалиста, для его подопечных эти соревнования будут иметь такое же значение, как и любые другие.

«Командный турнир настолько непредсказуем, что что-то определённое загадывать нельзя. Для своих девочек я рассматриваю его как старт на следующий год. Они будут стараться. По-другому сказать не хочу. Но загадывать не будем», — заявил наставник.

При этом четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин призвал не переоценивать роль данного турнира.

«Зачем Загитовой и Медведевой этот турнир? Для такой великой спортивной державы, как Россия, важно завоёвывать медали чемпионатов Европы и мира. А это — чисто коммерческое соревнование, наполовину состоящее из показательных выступлений», — уверен эксперт.

Что касается мужской части состязаний, то здесь выступят Михаил Коляда и Александр Самарин, не столь удачно откатавшие в Сайтаме. Несмотря на это, серебряный призёр первенства Европы нынешнего года с оптимизмом смотрит в будущее, так как в скором времени он намерен отрабатывать новые элементы.

«Я пошёл на четверной флип и теперь знаю, что мне надо сделать, чтобы его исполнить в следующий раз. Хочу всегда и везде быть первым. Это спорт, и подобные желания — основа результатов», — приводит слова Самарина «Спорт Экспресс».