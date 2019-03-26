Фигуристка Загитова рассказала, какому прыжку обучила свою собаку

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Олимпийская чемпионка и победительница первенства мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как проводит свободное от тренировок и соревнований время.
Фигуристка Загитова рассказала, какому прыжку обучила свою собаку
  • Reuters

«Хожу гулять с Масару, она очень выросла и уже весит больше 25 кг. Недавно я научила её прыгать сальхов. У неё получается — делает на пять с плюсом», — приводит слова спортсменки РИА Новости.

Она также призналась, что иногда свободное время проводит в социальной сети Instagram, а также любит рисовать картины.

«Очень люблю краситься и придумывать интересный макияж», — добавила Загитова.

Ранее сообщалось, что Загитова за сезон заработала $135 тыс. призовых.

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