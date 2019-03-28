Роднина высказалась о решении Транькова не тренировать Тарасову и Морозова

Известная фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала решение Максима Транькова больше не тренировать спортивную пару Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

«Мне жалко ребят. Они работали с группой тренеров, потом Нина Мозер решила отдохнуть, теперь Траньков решил, что шапка ему больше или меньше... Как спортсмен он поступил честно, как тренер... возможно, надо было поступать иначе. Теперь федерации предстоят непростые времена», — заявила Роднина на конференции в издательстве «Советский спорт».

Сотрудничество Транькова с Тарасовой и Морозовым началось в нынешнем сезоне. Дуэт завоевал бронзу в финале серии Гран-при, золото первенства России, а также серебро чемпионатов Европы и мира.

Ранее Траньков заявил, что не будет главным тренером фигуристов Тарасовой и Морозова.