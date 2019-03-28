Траньков заявил, что не будет главным тренером фигуристов Тарасовой и Морозова

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что не будет тренировать лучшую спортивную пару страны — Евгению Тарасову и Владимира Морозова, но готов помогать в качестве консультанта.

«Главным тренером Тарасовой и Морозова я больше не буду — не по Сеньке шапка. Это очень большая ответственность за первую пару страны. Я готов оказывать помощь, быть вторым тренером или консультантом, но не главным», — заявил фигурист в эфире «Матч ТВ».

Траньков добавил, что договорённость о сотрудничестве была на один сезон и он дал спортсменам всё, что мог.

На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали.

Ранее Бестемьянова упрекнула Транькова в неосмотрительности.