Бестемьянова упрекнула Транькова в неосмотрительности

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова упрекнула прославленного фигуриста и тренера Максима Транькова. После чемпионата мира он пожаловался на отсутствие высококлассного хореографа у его подопечных — Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

«А куда смотрел тренер Траньков в начале сезона? Странные слова… Знаете, даже Татьяна Анатольевна Тарасова, когда ставила нам программы, ошибалась с выбором музыки, а потом меняла тот или иной кусок. Тут всё просто: есть красивые постановки, а есть созданные для того, чтобы выигрывать», — заявила Тарасова в интервью RT.

По её слова, каждая пара имеет свой стиль, а тренер обязан напрямую контактировать с постановщиком и добиваться определённой подачи фигуристов.

«К тому же в России есть замечательные специалисты, которые знают, как делать шедевральные программы», — заключила Бестемьянова.

Ранее известная в прошлом фигуристка ответила на вопрос, способна ли Трусова бороться с лучшими фигуристками мира.