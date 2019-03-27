Бестемьянова упрекнула Транькова в неосмотрительности

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова упрекнула прославленного фигуриста и тренера Максима Транькова. После чемпионата мира он пожаловался на отсутствие высококлассного хореографа у его подопечных — Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
Бестемьянова упрекнула Транькова в неосмотрительности
  • Reuters

«А куда смотрел тренер Траньков в начале сезона? Странные слова… Знаете, даже Татьяна Анатольевна Тарасова, когда ставила нам программы, ошибалась с выбором музыки, а потом меняла тот или иной кусок. Тут всё просто: есть красивые постановки, а есть созданные для того, чтобы выигрывать», — заявила Тарасова в интервью RT.

По её слова, каждая пара имеет свой стиль, а тренер обязан напрямую контактировать с постановщиком и добиваться определённой подачи фигуристов. 

«К тому же в России есть замечательные специалисты, которые знают, как делать шедевральные программы», — заключила Бестемьянова.

Ранее известная в прошлом фигуристка ответила на вопрос, способна ли Трусова бороться с лучшими фигуристками мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить