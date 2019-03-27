Бестемьянова ответила, способна ли Трусова бороться с лучшими фигуристками мира

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила перспективы фигуристки Александры Трусовой в следующем сезоне.
Бестемьянова ответила, способна ли Трусова бороться с лучшими фигуристками мира
  • РИА Новости

«На юниорском чемпионате мира эта девочка откатала так, что никаких вопросов быть уже не должно. У неё зашкаливающий рейтинг, и переход к взрослым соревнованиям позволит ей соревноваться на равных со всеми безо всяких скидок. Трусова получит возможность принять участие в двух этапах Гран-при и без промедления вступит в борьбу с самого начала сезона», — заявила Бестемьянова в интервью RT.

Ранее известная в прошлом спортсменка рассказала, кому из российских фигуристов необходима психологическая поддержка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить