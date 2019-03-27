Бестемьянова ответила, способна ли Трусова бороться с лучшими фигуристками мира

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила перспективы фигуристки Александры Трусовой в следующем сезоне.

«На юниорском чемпионате мира эта девочка откатала так, что никаких вопросов быть уже не должно. У неё зашкаливающий рейтинг, и переход к взрослым соревнованиям позволит ей соревноваться на равных со всеми безо всяких скидок. Трусова получит возможность принять участие в двух этапах Гран-при и без промедления вступит в борьбу с самого начала сезона», — заявила Бестемьянова в интервью RT.

Ранее известная в прошлом спортсменка рассказала, кому из российских фигуристов необходима психологическая поддержка.