Бестемьянова рассказала, кому из российских фигуристов необходима психологическая поддержка

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, кому из фигуристов сборной России необходима психологическая поддержка.

«Лично я обожаю Дмитрия Алиева, но в этом сезоне он просто рассыпался. Вот ему точно нужна психологическая поддержка. Талантливый парень, чудесный спортсмен, а сил собраться не нашёл. Похожая ситуация и у Максима Ковтуна. Желаю ему залечить травмы и выступать постоянно так же триумфально, как на чемпионате России. Это был его триумф», — заявила Бестемьянова в интервью RT.

Ранее стало известно, что Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова включены в состав сборной России по фигурному катанию на командный чемпионат мира в японской Фукуоке.