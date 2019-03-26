Туктамышева и Самодурова включены в состав сборной России на командный ЧМ

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Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова включены в состав сборной России по фигурному катанию на командный чемпионат мира в японской Фукуоке.
Туктамышева и Самодурова включены в состав сборной России на командный ЧМ
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Туктамышева и Самодурова представят Россию в женском одиночном катании. У мужчин-одиночников выйдут на лёд Михаил Коляда и Александр Самарин. В танцах на льду будут выступать Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а в соревнованиях спортивных пар — Наталья Забияко и Александр Энберт.

Турнир пройдёт с 11 по 14 апреля.

Ранее сообщалось, что фигуристка Алина Загитова за сезон заработала $135 тыс. призовых.

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