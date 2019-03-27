Фигуристка Медведева намерена выучить четверные прыжки к следующему сезону

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Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что планирует выучить прыжки в четыре оборота и делать их в следующем сезоне.

«Моя главная цель на следующий сезон — научиться делать сложные четверные прыжки: сальхов и тулуп в четыре оборота. Я чувствую, как сложно будет соревноваться в следующем году», — приводит слова спортсменки официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

По её словам, она намерена сохранять спокойствие и становиться сильнее. Фигуристка также подчеркнула, что на минувшем чемпионате мира она вернула себе уверенность.

«Я была очень счастлива представлять свою страну на чемпионате мира. Был сложный отбор, и я справилась. Я извлекла много опыта, а главное осознала, что мне есть куда расти», — добавила Медведева.

На чемпионате мира в японской Сайтаме Медведева завоевала бронзу.

Ранее Наталья Бестемьянова выразила сомнение, что Загитова и Медведева способны усложнить свои программы.

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