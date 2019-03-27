Бестемьянова сомневается, что Загитова и Медведева способны усложнить свои программы

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова ответила на вопрос, способны ли Алина Загитова и Евгения Медведева усложнить свои программы в будущем.
Бестемьянова сомневается, что Загитова и Медведева способны усложнить свои программы
  • РИА Новости

«Сложно сказать. Читала, что Алина разучивает новый четверной прыжок, но не знаю, насколько успешно. С другой стороны, в таком возрасте можно освоить всё что угодно. Да, Жене Медведевой в этом плане чуть сложнее, но и она в этом сезоне начала прыгать каскад тройной сальхов — тройной риттбергер и успешно исполнила его в Японии», — выразила мнение Бестемьянова в интервью RT.

По словам четырёхкратной чемпионки мира, необходимо набраться терпения и смотреть, чем Загитова и Медведева способны удивить своих соперниц в следующем сезоне.

Ранее Бестемьянова заявила, что не считает Викторию Синицину и Никиту Кацалапова сильнейшей танцевальной парой России.

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