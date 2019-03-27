Бестемьянова не считает Синицину и Кацалапова лучшей парой России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, что повлияло на распределение мест в соревнованиях танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

По её словам, Александра Степанова и Иван Букин не досчитались баллов на первенстве планеты из-за решения Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Здесь дело не в судействе, а в том, что наша федерация выставила первой парой Викторию Синицину и Никиту Кацалапова. Таким образом, всем дали понять, что Александра и Иван — вторые. И именно здесь возникает вопрос. Ведь два этих дуэта соревновались между собой весь сезон — впереди были то одни, то другие», — сказала Бестемьянова в разговоре с RT.

Она напомнила, что Степанова и Букин опередили своих конкурентов на чемпионате Европы, где завоевали серебряные медали.

«Что касается Синициной и Кацалапова, за ними финал Гран-при и победа на чемпионате России. Так что оба дуэта, как мы видим, были равны весь сезон», — добавила Бестемьянова.

Ранее четырёхкратная чемпионка мира рассказала, справедливо ли судьи оценивали выступление Евгении Медведевой на чемпионате мира в Японии.