Бестемьянова не считает Синицину и Кацалапова лучшей парой России
- РИА Новости
По её словам, Александра Степанова и Иван Букин не досчитались баллов на первенстве планеты из-за решения Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«Здесь дело не в судействе, а в том, что наша федерация выставила первой парой Викторию Синицину и Никиту Кацалапова. Таким образом, всем дали понять, что Александра и Иван — вторые. И именно здесь возникает вопрос. Ведь два этих дуэта соревновались между собой весь сезон — впереди были то одни, то другие», — сказала Бестемьянова в разговоре с RT.
Она напомнила, что Степанова и Букин опередили своих конкурентов на чемпионате Европы, где завоевали серебряные медали.
«Что касается Синициной и Кацалапова, за ними финал Гран-при и победа на чемпионате России. Так что оба дуэта, как мы видим, были равны весь сезон», — добавила Бестемьянова.
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