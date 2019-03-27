Бестемьянова прокомментировала судейство Медведевой на ЧМ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, справедливо ли судьи оценивали выступление Евгении Медведевой на чемпионате мира в Японии.

«Медведева была абсолютно счастлива третьему месту. Женя даже в мыслях не могла допустить, что обыграет Рику Кихиру. Пересмотрите запись трансляции, там хорошо видно как она удивилась своим оценкам», — сказал Бестемьянова в интервью RT.

По её мнению, выступление Софьи Самодуровой на чемпионате мира также можно считать успешным.

«Она дебютантка, ещё есть над чем работать. Так что не стоит говорить о предвзятом судействе», — заключила четырёхкратная чемпионка мира.

Ранее стало известно, что Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова включены в состав сборной России по фигурному катанию на командный чемпионат мира в японской Фукуоке.