Реабилитация Медведевой, дилемма Сотниковой и ученица Тутберидзе: что происходит в фигурном катании в межсезонье

Евгения Медведева рассказала, как проходит её восстановление после травмы бедра, которую она получила на чемпионате мира в Японии. Алина Загитова сообщила о своих эмоциональных проблемах по ходу сезона, Аделина Сотникова не исключила своего возвращения в спорт, а 11-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнила четверной тулуп на тренировке.

Возвращение Загитовой

Прошедший сезон стал одним из самых сложных в карьере Алины Загитовой. После победы на Олимпийских играх спортсменке пришлось заново доказывать, что она является сильнейшей в мире, однако долгое время это не получалось. В прошлом году россиянка уступила Каролине Костнер на чемпионате мира, а в этом проиграла Рике Кихире в финале Гран-при. Лишь на первенстве планеты в Сайтаме она смогла подтвердить свой статус и завоевать золото.

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В свете этих сложностей неудивительно, что многие болельщики и представители СМИ всерьёз говорили, что победа Загитовой на Олимпиаде была случайностью. Как призналась сама спортсменка, раньше её сильно огорчали подобные предположения.

«Сейчас смотрю гораздо спокойнее. Чтобы разозлить себя перед произвольной программой на чемпионате мира даже прочитала несколько комментариев, где писали, что у Загитовой в этом сезоне нет ни одного титула, что она не сможет собраться в Японии, потому что провалила прошлое первенство планеты. И это меня завело. Наверное, и помогло хорошо откатать», — цитирует Загитову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Спортсменка призналась, что по ходу сезона испытывала серьёзный недостаток «спортивной злости» и мотивации. По словам Алины, она часто выходила на лёд, но при этом «хотела просто повернуться и идти отдыхать».

«На чемпионате мира у меня впервые в сезоне появился спортивный азарт, что немаловажно. У меня на Олимпиаде было такое же настроение. Я знала, мне это нужно, я близка к своей цели, и мне надо добиться её. И в Сайтаме было ровно такое же состояние. У меня даже был сон, не буду говорить какой, но всё сложилось, всё получилось», — призналась чемпионка мира 2019 года.

Фигуристка сказала, что не думала о завершении карьеры после победы на Олимпийских играх. В то же время она не подозревала, что возвращение на вершину окажется настолько трудным.

«Таких мыслей не было. Я хотела продолжать кататься, делать это ещё лучше. Но когда начались проблемы с прыжками, то поняла всю серьёзность. Осознала, что мне предстоит очень много работы», — заключила Загитова.

Подвиг Медведевой

Для Евгении Медведевой сезон тоже получился непростым. Спортсменка долго привыкала к новым методикам работы под руководством Брайана Орсера, что серьёзно сказалось на результатах. Из-за проблем с адаптацией двукратная чемпионка мира не смогла квалифицироваться в финал Гран-при, а после могла пропустить и первенство планеты.

По словам хореографа спортсменки Миши Джи, за предыдущий сезон Медведевой пришлось пережить сразу несколько сложных периодов.

«Один и не выделишь. Брайан правильно сказал, что этот сезон для Жени был как американские горки. Я уважаю Орсера и Трейси Уилсон (тренер Медведевой. — RT), что даже в такие моменты они оставались спокойными», — цитирует специалиста РИА Новости.

Предельная концентрация помогла Медведевой не только отобраться на чемпионат мира в Японии, но и завоевать там бронзовую медаль. Евгения практически идеально откатала свои программы и опередила хозяйку первенства Рику Кихиру.

«Считаю, что эту медаль можно назвать её маленьким личным подвигом. Что касается подготовки, то это была командная работа. В первую очередь, Брайана и Трейси. Втроём мы старались четко планировать все детали и дать ей максимум поддержки на чемпионате мира», — признался Джи.

Он также отметил сильные качества Медведевой и сравнил её с легендами мирового фигурного катания.

«Ее внутренняя сила, терпение идти сквозь преграды и трудности. Внутренний огонь. Нечасто увидишь спортсменов, у которых пламя горит внутри так сильно, что видишь его в глазах. Такими были и есть Женя Плющенко и Юдзуру Ханю», — заключил хореограф.

При этом сама Медведева продолжает контактировать со своими поклонниками через социальные сети. Так, спортсменка опубликовала видеозапись в Instagram, в которой рассказала, что продолжает процедуру восстановления после травмы бедра. Она получила повреждение во время разминки перед произвольной программой на чемпионате мира.

«Восстанавливаем ножку потихоньку», — написала Медведева.

Выбор Сотниковой

Прошедший сезон запомнился ярким возвращением в элиту Елизаветы Туктамышевой. Чемпионка мира 2015 года приковала к себе внимание не только болельщиков, но и экспертов, став бронзовым призёром финала Гран-при в Ванкувере. Не исключено, что следующий соревновательный год запомнится камбэком другой примы российского фигурного катания. По словам Аделины Сотниковой, в настоящее время она сильно скучает по соревнованиям и хотела бы вновь попробовать себя в спорте.

«Не хватает чего-то. Хочется почувствовать этот драйв, борьбу с самой собой. Сражаться, доказывать, что ты лучший, несмотря на падения и другие препятствия в жизни. Но понимаю, что если выходить, то быть лучшей. Сложно и страшно. На шоу тоже волнуешься, но нет тех ощущений, которые получаешь на соревнованиях», — призналась Сотникова в рамках программы Commandos.

Олимпийская чемпионка Сочи восхитилась успехом Туктамышевой и призналась, что продолжает раздумывать относительно своего возвращения в спорт.

«Лиза прыгает тройной аксель, а я думаю, как она это делает? Молодец, выучила. Ничего не помешало ей это сделать. У неё классная техника, у меня больше силовой прыжок. Но я не сказала всем «пока» в спорте. Я не понимаю, что мне хочется в жизни, стоит ли возвращаться в колею, где сейчас монстры. Или всё-таки сказать «прощай», — сказала фигуристка.

В ходе прошлого сезона её тренер Евгений Плющенко заявил, что Сотниковой лучше окончательно завершить спортивную карьеру и сосредоточиться на выступлениях в шоу. По словам самой Аделины, слова наставника её серьёзно расстроили.

«Где-то обиделась на него. Летом у нас был разговор, что нужно понять, что делать дальше: либо мы идём по спортивной колее, либо по шоу. Я тогда была не в форме в плане веса — очень сильно прибавила после мучений с ногой и из-за стрессов. Не могла делать ту работу, которая требуется для спорта. Сказала: «Жень, дай мне немножечко времени, я постараюсь обрести кондиции, чтобы идти хотя бы по российским соревнованиям. Почувствовать энергетику», — отметила спортсменка.

Она также прокомментировала уход Медведевой от Этери Тутберидзе, который стал одним из самых главных событий прошедшего сезона.

«Я не знаю, какие были отношения между Тутберидзе и Медведевой. По соревнованиям всё очень дружелюбно. Не представляю, какой у них был конфликт. Это не моё дело и не моё право», — заключила Сотникова.

Четверной прыжок ученицы Тутберидзе и скепсис Авербуха

Тем временем под началом Этери Тутберидзе продолжают тренироваться будущие претенденты на лидерство. В ходе этого сезона весь мир фигурного катания узнал имена Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной, однако теперь ему предстоит запомнить ещё одно. На своей странице в Instagram Этери опубликовала видеозапись с тренировкой 11-летней Софьи Акатьевой.

Юная ученица Тутберидзе уже не уступает своим известным соперницам и исполняет четверной тулуп. На данный момент лишь одна фигуристка делала подобный элемент во взрослом катании — Элизабет Турсынбаева из Казахстана, которая также занимается под руководством Этери. На юниорских турнирах этот сложнейший элемент демонстрировали Трусова и Щербакова, которые уже в следующем сезоне смогут соперничать с сильнейшими спортсменками планеты.

Однако не все столь восторженно относятся к четверным прыжкам в исполнении подопечных Тутберидзе. По словам серебряного призёра Олимпийских игр в танцах на льду Ильи Авербуха, это является «обычной эволюцией фигурного катания».

«Женское одиночное катание всегда отставало от мужского лет на 20, но девчонки догоняли. Это нормально, они всегда идут чуть позже. Алексей Урманов выполнил четверной тулуп на Олимпиаде 1992 года. Наши девочки запрыгали четверные только в 2017—2018 годах», — заявил Авербух в эфире «Эха Москвы».

По его словам, сейчас женщины исполняют то, что мужчины делают на протяжении последних 30 лет.

«Лидеры мужского катания демонстрируют все пять четверных прыжков, в женском пока тулуп, сальхов», — заключил прославленный спортсмен.