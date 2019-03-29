Загитова рассказала, не было ли у неё мыслей завершить карьеру после победы на ОИ

Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, не было ли у неё желания завершить профессиональную карьеру после завоевания золота на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Уйти из спорта? Нет. Таких мыслей не было. Я хотела продолжать — продолжать кататься и делать это ещё лучше. Но я не думала, что это будет так сложно, и когда начались проблемы с прыжками, то поняла всю серьёзность, что мне предстоит очень много работы», — приводит слова Загитовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

На Играх-2018, тогда ещё 15-летняя Загитова, завоевала серебро в командных соревнованиях, а также золото в женском одиночном катании.

Ранее Загитова объяснила, почему победа на ЧМ была для неё важнее золота ОИ.