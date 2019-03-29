Загитова рассказала, не было ли у неё мыслей завершить карьеру после победы на ОИ

Короткая ссылка
Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос, не было ли у неё желания завершить профессиональную карьеру после завоевания золота на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Загитова рассказала, не было ли у неё мыслей завершить карьеру после победы на ОИ
  • Reuters

«Уйти из спорта? Нет. Таких мыслей не было. Я хотела продолжать — продолжать кататься и делать это ещё лучше. Но я не думала, что это будет так сложно, и когда начались проблемы с прыжками, то поняла всю серьёзность, что мне предстоит очень много работы», — приводит слова Загитовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

На Играх-2018, тогда ещё 15-летняя Загитова, завоевала серебро в командных соревнованиях, а также золото в женском одиночном катании.

Ранее Загитова объяснила, почему победа на ЧМ была для неё важнее золота ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить