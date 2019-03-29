Загитова объяснила, почему победа на ЧМ была для неё важнее золота ОИ

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, почему победа на чемпионате мира 2019 года года была для неё важнее завоевания золота Олимпийских игр — 2018.

«На Олимпиаде я ещё не понимала всей серьёзности происходящего и не знала, насколько трудно мне придётся потом», — приводит слова Загитовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Спортсменка отметила, что в олимпийском сезоне у неё не было никаких проблем с прыжками и они давались ей без особых проблем, но уже в постолимпийском она столкнулась с некоторыми трудностями.

«Я уже не побеждала всё время, хотя была в призёрах. Потом я подзабыла как-то об этом, собралась и начала тренироваться. Но тренировки были не самые лучшие, что-то не получалось — то одно, то другое, — и это заставляло меня нервничать. Когда есть трудности с прыжками, что-то не получается, то, естественно, начинаешь думать об ошибках, а это не очень хорошо. Надо уметь отключаться от таких мыслей», — добавила 16-летняя фигуристка.

Ранее Ирина Роднина высказалась о конкуренции между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой на чемпионате мира в Сайтаме.