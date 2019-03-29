Загитова объяснила, почему победа на ЧМ была для неё важнее золота ОИ

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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, почему победа на чемпионате мира 2019 года года была для неё важнее завоевания золота Олимпийских игр — 2018.
Загитова объяснила, почему победа на ЧМ была для неё важнее золота ОИ
  • globallookpress.com
  • © Naoki Nishimura/AFLO

«На Олимпиаде я ещё не понимала всей серьёзности происходящего и не знала, насколько трудно мне придётся потом», — приводит слова Загитовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Спортсменка отметила, что в олимпийском сезоне у неё не было никаких проблем с прыжками и они давались ей без особых проблем, но уже в постолимпийском она столкнулась с некоторыми трудностями.

«Я уже не побеждала всё время, хотя была в призёрах. Потом я подзабыла как-то об этом, собралась и начала тренироваться. Но тренировки были не самые лучшие, что-то не получалось — то одно, то другое, — и это заставляло меня нервничать. Когда есть трудности с прыжками, что-то не получается, то, естественно, начинаешь думать об ошибках, а это не очень хорошо. Надо уметь отключаться от таких мыслей», — добавила 16-летняя фигуристка.

Ранее Ирина Роднина высказалась о конкуренции между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой на чемпионате мира в Сайтаме.

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