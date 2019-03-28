Роднина высказалась о конкуренции Медведевой и Загитовой

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Известная советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выразила мнение относительно конкуренции на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.
Роднина высказалась о конкуренции Медведевой и Загитовой
  • РИА Новости

«Конкуренция помогала девочкам, однако они обе были в тяжёлом физическом и эмоциональном состоянии. Особенно Женя. Она заранее шла в олимпийский сезон после гипса, понимая, что не сможет прыгнуть один из каскадов. Так что она заведомо ехала с упрощённой программой, об этом знал и тренерский состав. Я считаю, что это и их просчёт», — заявила Роднина на конференции в издательстве «Советский спорт».

Также экс-фигуристка добавила, что Медведеву и Загитову подогревали совместные тренировки.

Ранее сообщалось, что фигуристка Медведева намерена выучить четверные прыжки к следующему сезону.

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