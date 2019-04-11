Шедевр Туктамышевой, провал Самарина и рекорд Синициной и Кацалапова: как стартовал командный ЧМ по фигурному катанию

В японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию. В первый день российские спортсмены дважды заняли призовые места. Сначала Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце, затем Елизавета Туктамышева установила личный рекорд, уступив лишь японке Рике Кихире, которая обновила мировое достижение. В соревнованиях мужчин лучшим из россиян стал Андрей Лазукин, занявший пятое место.

Танцы на льду

Командный чемпионат мира по фигурному катанию в Фукуоке стартовал с танцев на льду. Состав участников в этой дисциплине по праву можно было назвать самым звёздным — представлять свои сборные согласились все призёры последнего первенства планеты, а также ещё два дуэта из первой восьмёрки того турнира. Хотя танцевальные соревнования должны были пройти быстро, привычный для них сценарий никто не отменял — лучшими оказываются французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, а остальные участники плотно борются друг с другом за каждую сотую балла.

Именно так и сложился ритм-танец. Четырёхкратные чемпионы мира даже со сбавленным уровнем за дорожку набрали 87,31 балла, до которых ни одной другой паре было не добраться. Спор за оставшиеся 11 баллов для своей команды выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Россиянам, в отличие от французов, удалось исполнить ритм-танец технически совершенно и обновить личный рекорд — 84,57 балла.

Со второго места подопечных Александра Жулина могли бы подвинуть Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, чья сборная (США) является главным фаворитом командного зачёта. Но американцы стали третьими из-за небольших ошибок в секции танго и набрали 82,56 балла.

Девушки

В женской короткой программе командная борьба обещала развернуться с новой силой — к американским и российским фигуристам присоединялись японские. Первой в этой компании свой прокат показала чемпионка Европы Софья Самодурова. После личного чемпионата мира она жаловалась на усталость, поэтому по поводу её формы были определённые сомнения.

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Ученица Алексея Мишина действительно выступила так, словно ей слегка не хватало сил, и это вылилось в потерю тулупа в каскаде с флипом. К счастью, Самодурова смогла себя перебороть и присоединить прыжок к крайне неудобному для таких перестановок риттбергеру. Судьи получили повод придержать оценки и выставили 16-летней фигуристке 68,61 балла. Задачу-минимум оказаться в первой шестёрке она выполнила.

Следующей на лёд вышла Елизавета Туктамышева, не выступавшая на больших международных турнирах больше четырёх месяцев. Несмотря на перерыв, фигуристка начала программу под музыку из фильма «Мистер и миссис Смит» с прекрасного тройного акселя, подкреплённого каскадом из двух тулупов и идеальным тройным лутцем с надбавкой.

Туктамышева показала не только лучший прокат за сезон, но и за всю карьеру, даже в сравнении с чемпионским 2015 годом. Она набрала 80,54 балла и стала третьей фигуристкой, которой по новым правилам удалось получить больше 80 баллов в короткой программе.

Обойти Туктамышеву могла только одна фигуристка — японка Рика Кихира, тоже умеющая исполнять тройной аксель. Занявшая только четвёртое место на чемпионате мира спортсменка приехала в Фукуоку за реабилитацией в глазах болельщиков и добилась её. Кихира не только выполнила свой фирменный прыжок, но и показала каскад с флипом, чего Туктамышева не делает. Можно было не сомневаться, что японка обновит собственный мировой рекорд: новое достижение для девушек теперь составляет 83,97 балла.

Третье место у девушек заняла Каори Сакамото, исполнившая не самую сложную, но очень чистую программу. Между ней и Самодуровой разместились две американки — Брэди Теннелл и Мэрайя Белл. Сборные России и Японии, таким образом, стали делить первую строчку с 29 командными баллами, а США остались третьими, отставая на два очка.

Мужчины

Дальнейшие перспективы российских фигуристов во многом зависели от мужчин, которые, как правило, не могут похвастаться высокими результатами. Помимо того, что и так существует большое отставание от японцев и американцев, в Фукуоку не приехал лучший российский спортсмен последнего чемпионата мира Михаил Коляда. Вновь на замену пришлось выйти Андрею Лазукину, и от его проката зависело положение всей сборной.

Ученик Андрея Мишина не просто не подвёл — он выступил выше всяких похвал. Уверенно и без погрешностей Лазукин исполнил четверной тулуп, а во второй половине показал каскад с тройным флипом. Фигурист получил солидные 88,96 балла — в Сайтаме этого хватило бы, чтобы занять седьмое место по итогам первого дня. На командном же чемпионате мира Лазукин мог рассчитывать и на более высокую позицию, всё-таки эти соревнования отличаются по уровню.

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Российского фигуриста сразу же обошёл на девять сотых японец Кейдзи Танака, задевший лёд рукой на приземлении с акселя. Но зато Лазукину проиграла половина сильнейшей группы участников — итальянец Маттео Риццо, канадец Киган Мессинг и, что самое неприятное, Александр Самарин.

Вице-чемпион Европы приехал в Фукуоку с упрощённой короткой программой, в которой заменил четверной лутц на флип, а каскад намеревался выполнить с четверным тулупом. Однако 20-летний россиянин совсем не справился с новым планом — Самарин упал на обоих прыжках, и только тройной аксель удалось приземлить верно. Он занял последнее место среди 12 участников и принёс команде всего один балл. Даже успех Лазукина, ставшего в итоге пятым, не позволял сборной России подняться по итогам первого дня выше третьей позиции.

Лидерство в командном рейтинге оспаривали японские и американские фигуристы. За представителями США было небольшое преимущество — всё-таки и Натан Чен, и Винсент Чжоу недавно выигрывали медали чемпионата мира. Они вновь подтвердили свой класс и оба набрали больше ста баллов, при этом Чжоу показал максимум и исполнил четверные лутц и сальхов, а Чен заметно упростил свою программу, оставив в ней только четверной тулуп. Сёма Уно же допустил слишком много погрешностей и остался третьим.

Таким образом, сборная США набрала 50 баллов после трёх выступлений из восьми и возглавила турнирную таблицу. В спину им дышит команда Японии, отстающая на два пункта. Российские фигуристы замыкают тройку с 38 очками. Во второй день россияне постараются ликвидировать отставание за счёт выступлений пар и танцоров, но затем свою произвольную программу покажут мужчины, и это вновь может привести к падению в командном рейтинге.