«Нужно стремиться к титулу многократной чемпионки»: Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру

Короткая ссылка
Полина Стаменкович
Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру. По мнению бывшего фигуриста, ей будет сложно конкурировать с более молодыми соперницами, а также находить мотивацию для борьбы за новые трофеи. Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская придерживается иной точки зрения. В интервью RT она отметила, что Загитовой не стоит бросать любимое дело, а сильная конкуренция лишь сделает для неё победы более приятными.
«Нужно стремиться к титулу многократной чемпионки»: Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру
  • globallookpress.com
  • © Kenjiro Matsuo / AFLO

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выступил с неожиданным заявлением в адрес фигуристки Алины Загитовой, меньше месяца назад ставшей чемпионкой мира в Японии. По мнению танцора, россиянке стоит подумать о завершении профессиональной карьеры уже сейчас, так как в ближайшем будущем она не сможет оказывать достойное сопротивление более молодым соперницам.

«Сейчас молоденькие девочки показывают фантастические результаты, им по 14—15 лет, и они ещё не могут выезжать на взрослые соревнования — на чемпионаты мира и Европы. Но в своём возрасте они исполняют такие сложные элементы, что 17—18-летним уже становится непросто. Им наступают на пятки. Поэтому то, что Загитова сейчас победила на чемпионате мира, — это большой успех», — приводит слова Костомарова «Реальное время».

В 2018 году Загитова стала обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Пхёнчхане в одиночном катании, а также серебра командных соревнований. В том же году она выиграла домашний чемпионат Европы.

В нынешнем сезоне фигуристка одержала уверенную победу на мировом первенстве в Сайтаме, опередив представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву, также являющуюся ученицей тренера Этери Тутберидзе, и свою соотечественницу Евгению Медведеву. Благодаря этому успеху она стала первой россиянкой, которой покорились все самые престижные соревнования в фигурном катании.

Костомаров отметил, что отсутствие мотивации — ещё один фактор, который может негативно сказаться на будущих выступлениях Загитовой.

«Думаю, что ей и не стоит даже бороться с подрастающим поколением. Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз», — уверен эксперт.

«Загитова — боец по своей натуре»

С мнением Костомарова не согласна чемпионка мира в одиночном катании 1999 года Мария Бутырская. По её словам, Загитовой ещё есть к чему стремиться, а конкуренция между разными поколениями спортсменок окажет положительное влияние на фигурное катание в целом.

— Насколько корректно высказывание Костомарова об Алине Загитовой?

— Обычно Роман подбирает правильные выражения, когда речь идёт о великих спортсменах. Возможно, его слова неправильно интерпретировали. Алина сама по себе уникальна, ведь она единственная, кто сумел после победы на Олимпиаде продолжить свою карьеру и выиграть чемпионат мира. Данное достижение в любом случае останется в истории.

Кроме того, хорошим показателем является и то, что она не ушла на полпути. Потому что зачастую людям на её месте крайне сложно найти мотивацию. А она не сдалась, несмотря на непростой сезон, и отлично выступила на чемпионате мира. У Загитовой потрясающий характер, она боец по своей натуре. Я бы на её месте не заканчивала.

— Где может черпать мотивацию человек, завоевавший золото всех крупных турниров?

— Вспомните немецкую фигуристку Катарину Витт, выигравшую золото на олимпиадах в Сараево и Калгари. Всегда нужно смотреть вперёд, стремиться к титулу многократной чемпионки. Мне кажется, Алина любит выступать, любит, когда её поддерживают трибуны. И публика действительно здорово её принимает. Поэтому если что-то нравится, то уходить не стоит, иначе потом можно пожалеть.

Также по теме
Евгения Медведева и Брайан Орсер «Знала, что Орсер не будет ломать Женю»: Роднина о Медведевой, итогах ЧМ и проблемах мужского катания
Завоевание бронзовой медали на ЧМ по фигурному катанию доказало, что Евгения Медведева не совершила ошибку, сменив тренера. Такого...

— Стоит ли Алине опасаться юниорок, которые ворвутся в мир женского фигурного катания в следующем сезоне?

— Конечно, эти девочки уже вышли на другой уровень, потому что они включают в свои программы по несколько четверных прыжков. Но и они будут взрослеть, вырастать, их фигура подвергнется изменениям. Однако у сильного конкурента ещё интереснее и приятнее выигрывать. Внутренние проблемы самой Алины остались позади, с психологической точки зрения ей будет легче с каждым новым стартом. Она уже испытала горечь поражения, но стиснула зубы и продолжила работать.

— Медведева старше Загитовой на два года. Можно ли говорить о том, что ей будет ещё сложнее?

— У нас есть пример Каролины Костнер, составлявшей достойную конкуренцию, несмотря на свой почтенный для фигурного катания возраст. Возможно, у неё не было сложных элементов, но публика её любила, а судьи по достоинству оценивали её выступления. У Жени присутствует огромная мотивация, так как она ещё не всего сумела достичь. И вместе с Алиной они демонстрируют тот уровень женского фигурного катания, к которому все стремятся. Сложно всем, но в то же время приятно, что такие конкурентоспособные девочки вырастают именно в нашей стране.

— Чего лично вы ждёте от нового сезона?

— Мне очень хочется, чтобы никто из наших прекрасных девочек не завершал карьеру и они продолжили прогрессировать. У молодых спортсменок присутствуют азарт и желание даже просто побывать на месте Жени и Алины. Именно это должно всех подстёгивать. Думаю, будет интересно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить