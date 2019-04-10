«Нужно стремиться к титулу многократной чемпионки»: Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру. По мнению бывшего фигуриста, ей будет сложно конкурировать с более молодыми соперницами, а также находить мотивацию для борьбы за новые трофеи. Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская придерживается иной точки зрения. В интервью RT она отметила, что Загитовой не стоит бросать любимое дело, а сильная конкуренция лишь сделает для неё победы более приятными.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выступил с неожиданным заявлением в адрес фигуристки Алины Загитовой, меньше месяца назад ставшей чемпионкой мира в Японии. По мнению танцора, россиянке стоит подумать о завершении профессиональной карьеры уже сейчас, так как в ближайшем будущем она не сможет оказывать достойное сопротивление более молодым соперницам.

«Сейчас молоденькие девочки показывают фантастические результаты, им по 14—15 лет, и они ещё не могут выезжать на взрослые соревнования — на чемпионаты мира и Европы. Но в своём возрасте они исполняют такие сложные элементы, что 17—18-летним уже становится непросто. Им наступают на пятки. Поэтому то, что Загитова сейчас победила на чемпионате мира, — это большой успех», — приводит слова Костомарова «Реальное время».

В 2018 году Загитова стала обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Пхёнчхане в одиночном катании, а также серебра командных соревнований. В том же году она выиграла домашний чемпионат Европы.

В нынешнем сезоне фигуристка одержала уверенную победу на мировом первенстве в Сайтаме, опередив представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву, также являющуюся ученицей тренера Этери Тутберидзе, и свою соотечественницу Евгению Медведеву. Благодаря этому успеху она стала первой россиянкой, которой покорились все самые престижные соревнования в фигурном катании.

Костомаров отметил, что отсутствие мотивации — ещё один фактор, который может негативно сказаться на будущих выступлениях Загитовой.

«Думаю, что ей и не стоит даже бороться с подрастающим поколением. Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз», — уверен эксперт.

«Загитова — боец по своей натуре»

С мнением Костомарова не согласна чемпионка мира в одиночном катании 1999 года Мария Бутырская. По её словам, Загитовой ещё есть к чему стремиться, а конкуренция между разными поколениями спортсменок окажет положительное влияние на фигурное катание в целом.

— Насколько корректно высказывание Костомарова об Алине Загитовой?

— Обычно Роман подбирает правильные выражения, когда речь идёт о великих спортсменах. Возможно, его слова неправильно интерпретировали. Алина сама по себе уникальна, ведь она единственная, кто сумел после победы на Олимпиаде продолжить свою карьеру и выиграть чемпионат мира. Данное достижение в любом случае останется в истории.

Кроме того, хорошим показателем является и то, что она не ушла на полпути. Потому что зачастую людям на её месте крайне сложно найти мотивацию. А она не сдалась, несмотря на непростой сезон, и отлично выступила на чемпионате мира. У Загитовой потрясающий характер, она боец по своей натуре. Я бы на её месте не заканчивала.

— Где может черпать мотивацию человек, завоевавший золото всех крупных турниров?

— Вспомните немецкую фигуристку Катарину Витт, выигравшую золото на олимпиадах в Сараево и Калгари. Всегда нужно смотреть вперёд, стремиться к титулу многократной чемпионки. Мне кажется, Алина любит выступать, любит, когда её поддерживают трибуны. И публика действительно здорово её принимает. Поэтому если что-то нравится, то уходить не стоит, иначе потом можно пожалеть.

— Стоит ли Алине опасаться юниорок, которые ворвутся в мир женского фигурного катания в следующем сезоне?

— Конечно, эти девочки уже вышли на другой уровень, потому что они включают в свои программы по несколько четверных прыжков. Но и они будут взрослеть, вырастать, их фигура подвергнется изменениям. Однако у сильного конкурента ещё интереснее и приятнее выигрывать. Внутренние проблемы самой Алины остались позади, с психологической точки зрения ей будет легче с каждым новым стартом. Она уже испытала горечь поражения, но стиснула зубы и продолжила работать.

— Медведева старше Загитовой на два года. Можно ли говорить о том, что ей будет ещё сложнее?

— У нас есть пример Каролины Костнер, составлявшей достойную конкуренцию, несмотря на свой почтенный для фигурного катания возраст. Возможно, у неё не было сложных элементов, но публика её любила, а судьи по достоинству оценивали её выступления. У Жени присутствует огромная мотивация, так как она ещё не всего сумела достичь. И вместе с Алиной они демонстрируют тот уровень женского фигурного катания, к которому все стремятся. Сложно всем, но в то же время приятно, что такие конкурентоспособные девочки вырастают именно в нашей стране.

— Чего лично вы ждёте от нового сезона?

— Мне очень хочется, чтобы никто из наших прекрасных девочек не завершал карьеру и они продолжили прогрессировать. У молодых спортсменок присутствуют азарт и желание даже просто побывать на месте Жени и Алины. Именно это должно всех подстёгивать. Думаю, будет интересно.