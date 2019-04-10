Бутырская объяснила, почему Загитовой не стоит завершать карьеру
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- РИА Новости
«Алина сама по себе уникальна, ведь она единственная, кто сумел после победы на Олимпиаде продолжить свою карьеру и выиграть чемпионат мира. Данное достижение в любом случае останется в истории. Кроме того, хорошим показателем является и то, что она не ушла на полпути. У Загитовой потрясающий характер, она боец по своей натуре. Я бы на её месте не заканчивала», — заявила эксперт в интервью RT.
Кроме того, она рассказала, где чемпионке мира и олимпийских игр стоит черпать мотивацию для будущих соревнований.
«Вспомните немецкую фигуристку Катарину Витт, выигравшую золото на Олимпиадах в Сараево и Калгари. Всегда нужно смотреть вперёд, стремиться к титулу многократной чемпионки. Мне кажется, Алина любит выступать, любит, когда её поддерживают трибуны», — добавила Бутырская.
Ранее олимпийский чемпион 1988 года Андрей Букин прокомментировал высказывание Костомарова о Загитовой.