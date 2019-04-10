Букин прокомментировал высказывание Костомарова о Загитовой

Олимпийский чемпион 1988 года Андрей Букин прокомментировал высказывание экс-танцора Романа Костомарова о том, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.

«У каждого своё мнение, он может говорить, что хочет. Уходить или нет — проблема Алины и её тренера, они сами должны решить, наступает ли им кто-то на пятки», — заявил Букин в разговоре с RT.

Экс-фигурист Костомаров посоветовал чемпионке мира 2019 года Загитовой завершить карьеру, потому что, по его мнению, в скором времени она не сможет выдерживать конкуренцию с более молодыми соперницами.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев поделился ожиданиями от предстоящего командного чемпионата мира.