Эксперт считает, что Загитовой не стоит бороться с новым поколением российских фигуристок

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выразил мнение, что действующей чемпионке мира и олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой будет сложно что-либо противопоставить новому поколению российских спортсменок.

«Сейчас молоденькие девочки показывают такие фантастические результаты, им по 14-15 лет, и они ещё не могут выезжать на взрослые соревнования — на чемпионаты мира и Европы. Но в своём возрасте они исполняют такие сложные элементы, что 17-18-летним уже становится непросто. Им наступают на пятки. Поэтому то, что Загитова сейчас победила на чемпионате мира, — это большой успех», - цитирует эксперта «Реальное время».

По словам Костомарова, Загитова завоевала все возможные титулы, о которых может мечтать профессиональная фигуристка.

«Думаю, что Загитовой не стоит даже бороться с подрастающим поколением. В ситуации с Алиной, на мой взгляд, ей лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские фигуристки-одиночницы Александра Трусова и Анна Щербакова, исполнявшие четверные прыжки на официальных соревнованиях, перейдут во взрослое катание в сезоне-2019/20.