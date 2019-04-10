Дмитриев: выступление Туктамышевой на командном ЧМ будет зависеть от мотивации

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в японской Фукуоке.

«Думаю, Рика Кихира и Каори Сакамото наших девушек обойдут. Елизавета Туктамышева — опытная фигуристка, многое будет зависеть от мотивации и от того, как тренер Алексей Мишин сможет настроить её на работу. Технически она подготовлена очень хорошо, набрала неплохую форму по ходу сезона, для неё это будет шанс ещё раз показать себя. Когда она настроена на работу и борьбу, то у неё есть и результат, она может свернуть горы», — цитирует Дмитриева РИА Новости.

Также бывший фигурист добавил, что другой российской спортсменке, Софье Самодуровой, необходимо набираться опыта.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Фукуоке с 11 по 14 апреля.

Ранее сообщалось, что эксперт считает, что Загитовой не стоит бороться с новым поколением российских фигуристок.