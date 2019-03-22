Загитова выиграла чемпионат мира в Японии

Российская спортсменка Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, Евгения Медведева завоевала бронзовую награду.

Reuters

© Issei Kato

По сумме короткой и произвольной программ Загитова показала результат 237,50 балла. Второй стала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева с итоговой оценкой 224,76 балла. Евгения Медведева завоевала бронзовую медаль, показав результат 223,80 балла. Ещё одна представительница России, Софья Самодурова, заняла восьмое место (208,58 балла). Ранее сообщалось, что Медведева обеспечила себе медаль чемпионата мира по фигурному катанию в Японии.