«Туктамышева соскучилась и раскаталась»: что говорили после первого дня командного ЧМ по фигурному катанию

Фигуристка Елизавета Туктамышева подошла к командному чемпионату мира в оптимальной форме и продемонстрировала готовность и дальше бороться за попадание в сборную. Об этом заявил хореграф Илья Авербух. Сама россиянка призналась, что её подготовка к турниру получилась скомканной. Известный тренер Татьяна Тарасова предположила, что Александру Самарину, занявшему лишь 12-е место после первого соревновательного дня, стоило выбрать более простую программу, а двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко призвал отечественных спортсменов продолжить борьбу за медали.

«До слёз, здорово!»

В японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию. После первого соревновательного дня сборная России занимает третье место, уступая США и Японии.

Первыми на лёд выходили танцевальные пары. В этой дисциплине Россию представляли Виктория Синицына и Никита Кацалапов, ставшие по итогам короткой программы вторыми. Дуэт остался доволен не только своим выступлением, но и оценками судей.

«Мы всё ещё хорошо подготовлены и не потеряли форму. Сегодня старались сосредоточиться, чтобы показать зрителям качественный последний ритм-танец в сезоне. Не думали об ошибках и в результате получили за все элементы максимальные баллы», — приводит слова Кацалапова портал Golden Skate.

Положительно выступление россиян оценил и хореограф Илья Авербух. Он отметил, что главным итогом их выступления можно считать тот факт, что отставание пары от занявших первое место французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона было меньше, чем на первенстве планеты.

«Все потихоньку привыкают, что наши ребята в числе лидеров. Тем более танец у них действительно очень хороший. Синицына и Кацалапов поймали кураж, это очень здорово! И я хочу их поздравить с прекрасно проведённым сезоном в целом», — цитирует эксперта РИА Новости.

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Положение России в общем зачёте значительно улучшилось после женской короткой программы во многом благодаря усилиям Елизаветы Туктамышевой. Чемпионка мира 2015 года заняла второе место, уступив меньше четырёх баллов японке Рике Кихире, а также установила личный рекорд в данной дисциплине. При этом сама спортсменка призналась, что её подготовка к соревнованиям получилась несколько смазанной.

«Я прибыла в Фукуоку прямо с шоу. Чувствовала себя более расслабленной, так как это последние соревнования сезона. Показалось, будто не продемонстрировала всё, что хотела. Надеюсь так же хорошо выступить в произвольной программе», — заявила фигуристка.

По мнению многих экспертов, надежда России на командное первенство связана именно с Туктамышевой. Так, по словам Авербуха, спортсменка подошла к турниру в оптимальной форме, так как рассчитывала попасть на мартовский чемпионат мира.

«У неё был действительно очень непростой сезон. Он начался успешно, но, к сожалению, случилась история с болезнью перед первенством России. Но надо сказать, что Лиза прыгает свой аксель в три с половиной оборота во взрослом возрасте, будучи уже сложившейся фигуристкой. Это очень хороший знак, что она так блестяще откатала короткую программу», — сказал специалист.

Кроме того, он предположил, что Туктамышева сможет побороться за попадание в сборную и в следующем сезоне.

«У нас будет жесточайшая конкуренция. Но у Лизы есть козырь — она владеет акселем в три с половиной оборота. Все, кто рассчитывает на попадание в сборную, должны прыгать либо этот прыжок, либо четверной», — уверен Авербух.

В свою очередь, известный тренер Татьяна Тарасова отметила настрой и хороший набор элементов Туктамышевой.

«До слёз, здорово! Ты додержала форму вместе с Алексеем Николаевичем Мишиным, додержала умение так собраться и кататься. Соскучилась, раскаталась. Изумительный аксель, очень хорошие приземления. У неё есть вариативность в короткой программе и лучший в мире лутц», — сказала эксперт в эфире «Первого канала».

Туктамышеву поддержали бывшие и действующие коллеги по цеху. На своей странице в Instagram двукратная призёрка Олимпийских игр Евгения Медведева разместила пост о том, как она болела за подругу по сборной, а чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова разместила фото с подписью «Наконец-то нормальные оценки».

Ещё одна россиянка Софья Самодурова после короткой программы стала шестой. При этом Тарасова подчеркнула, что главное преимущество чемпионки Европы нынешнего года заключается в её умном подходе к прокатам.

«Начала не очень, флип прыгнула так себе. Качнулась чуть-чуть, не смогла прицепить к нему тройной тулуп. В середине программы прыгнула тройной риттбергер, к которому присоединила тройной тулуп, хоть это было и неудобно. Всё это говорит о том, что у Сонечки очень хорошо работает голова. Так может не каждый спортсмен. Уникум!» — заявила Тарасова.

«Самарину всё досталось тяжким трудом»

Первый день завершали соревнования мужчин, в которых Россию представляли Андрей Лазукин и Александр Самарин, занявшие пятое и 12-е места соответственно. Серебряный призёр чемпионата Европы допустил ряд грубых ошибок при выполнении короткой программы, дважды упав, что не позволило ему бороться за более высокие позиции. Тем не менее Авербух призвал не критиковать спортсмена за неудачу, так как он намеренно шёл на риск, осознавая, что командное первенство не имеет большого веса в мире фигурного катания.

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«Название «чемпионат мира» здесь имеет очень условное значение, это скорее коммерческие соревнования. С точки зрения результата этот риск стал хорошей подготовкой к следующему сезону. Если бы данный турнир имел такой большой вес, то Самарин так не рисковал бы», — рассказал хореограф Sport 24.

При этом Тарасова предположила, что Самарину стоило подготовить к турниру более простую программу.

«Не работает сейчас короткая программа на лутц и флип. Очень жалко. Он парень серьёзный, хорошо занимается, всё, что имеет, досталось ему страшным трудом, ничего так легко не получается», — подчеркнула Тарасова.

В то же время она отметила прогресс Лазукина в нынешнем сезоне.

«Андрей как будто даже не боролся, а просто спокойно выполнял короткую программу, как умеет. Он очень вырос за этот год, я его просто не узнаю. Вот что делают соревнования с человеком. Мальчик встал на ноги», — добавила Тарасова.

По итогам первого соревновательного дня в активе России 38 баллов, в то время как у лидера, сборной США — 50. По словам генерального директора Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александра Когана, отечественным фигуристам вряд ли удастся значительно сократить своё отставание.

«Честно говоря, я думаю, что здесь нет смысла говорить, сможем ли мы бороться за первое место. Надо вспомнить, что Россия ни разу не побеждала на этих соревнованиях. Вряд ли это теперь будет возможно, исходя из тех результатов, которые есть», — заявил функционер.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оказался более оптимистичен в своих прогнозах. Он подчеркнул, что, несмотря на неудачи первого дня, россиянам во что бы то ни стало стоит продолжать борьбу на турнире.

«Третье место — не конец истории, у нас впереди ещё парное катание, произвольные программы. Турнир только начался, вся основная борьба ещё впереди. Надо выжать из себя максимум. Конечно, хочется, чтобы ребята боролись так же, как и наши девочки. Подтянутся — будет вообще супер», — цитирует Плющенко ТАСС.