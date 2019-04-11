Сборная России занимает третье место по итогам первого дня командного ЧМ по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию опустилась на третье место после короткой программы у мужчин на командном чемпионате мира в Фукуоке.

© Владимир Песня

РИА Новости

Андрей Лазукин, занявший пятое место, принёс команде семь очков. Александр Самарин занял последнее, 12-е место и заработал для сборной один балл. В сумме у российской команды по итогам первого дня соревнований 38 очков. Лидирует сборная США с 50 очками. Японские фигуристы идут вторыми с 48 баллами. Ранее американец Натан Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ по фигурному катанию.