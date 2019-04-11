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Сборная России занимает третье место по итогам первого дня командного ЧМ по фигурному катанию

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Сборная России по фигурному катанию опустилась на третье место после короткой программы у мужчин на командном чемпионате мира в Фукуоке.
Сборная России занимает третье место по итогам первого дня командного ЧМ по фигурному катанию
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Андрей Лазукин, занявший пятое место, принёс команде семь очков. Александр Самарин занял последнее, 12-е место и заработал для сборной один балл.

В сумме у российской команды по итогам первого дня соревнований 38 очков.

Лидирует сборная США с 50 очками. Японские фигуристы идут вторыми с 48 баллами.

Ранее американец Натан Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ по фигурному катанию.

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