Сборная России занимает третье место по итогам первого дня командного ЧМ по фигурному катанию
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- РИА Новости
Андрей Лазукин, занявший пятое место, принёс команде семь очков. Александр Самарин занял последнее, 12-е место и заработал для сборной один балл.
В сумме у российской команды по итогам первого дня соревнований 38 очков.
Лидирует сборная США с 50 очками. Японские фигуристы идут вторыми с 48 баллами.
Ранее американец Натан Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ по фигурному катанию.