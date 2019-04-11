Фигурист Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ, Лазукин — 5-й

Американец Натан Чен выиграл короткую программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Фукуоке.

Reuters

Действующий чемпион мира занял первое место с результатом 101,95 балла. Вторым стал его соотечественник Винсент Чжоу, набравший 100,51 балла. Третий результат показал японец Сёма Уно с оценкой 92,78 балла. Российский фигурист Андрей Лазукин расположился на пятом месте. Александр Самарин из-за двух падений оказался на последней, 12-й строчке. Ранее Елизавета Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ.