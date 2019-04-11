Фигурист Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ, Лазукин — 5-й
- Reuters
Действующий чемпион мира занял первое место с результатом 101,95 балла.
Вторым стал его соотечественник Винсент Чжоу, набравший 100,51 балла.
Третий результат показал японец Сёма Уно с оценкой 92,78 балла.
Российский фигурист Андрей Лазукин расположился на пятом месте. Александр Самарин из-за двух падений оказался на последней, 12-й строчке.
Ранее Елизавета Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ.