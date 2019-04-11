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Фигурист Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ, Лазукин — 5-й

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Американец Натан Чен выиграл короткую программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Фукуоке.
Фигурист Чен выиграл короткую программу на командном ЧМ, Лазукин — 5-й
  • Reuters

Действующий чемпион мира занял первое место с результатом 101,95 балла.

Вторым стал его соотечественник Винсент Чжоу, набравший 100,51 балла.

Третий результат показал японец Сёма Уно с оценкой 92,78 балла.

Российский фигурист Андрей Лазукин расположился на пятом месте. Александр Самарин из-за двух падений оказался на последней, 12-й строчке.

Ранее Елизавета Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ.

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