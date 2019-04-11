Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Россиянка откатала свою программу без ошибок и набрала 80,54 балла. Этот результат стал для неё лучшим не только в сезоне, но и в карьере.

Выиграла короткую программу японка Рика Кихира (83,97), а замкнула тройку сильнейших её соотечественница Каори Сакамото (76,95).

Другая представительница России Софья Самодурова стала шестой (68,61).

Ранее сообщалось, что фигуристка Кихира побила мировой рекорд в короткой программе.