Россия лидирует на ЧМ по фигурному катанию после женской короткой программы
- Reuters
Елизавета Туктамышева принесла России 11 баллов, заняв второе место, а Софья Самодурова заработала семь очков благодаря шестой позиции. Всего на счету национальной команды 29 очков.
На второй строчке располагается сборная Японии. У неё тоже 29 баллов, но она проигрывает россиянам по дополнительным показателям.
Замыкают тройку лучших американцы с 27 очками.
Ранее сообщалось, что Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ.