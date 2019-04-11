Россия лидирует на ЧМ по фигурному катанию после женской короткой программы

Сборная России по фигурному катанию захватила лидерство общего зачёта командного чемпионата мира в японской Фукуоке после короткой программы в женском одиночном катании.

Елизавета Туктамышева принесла России 11 баллов, заняв второе место, а Софья Самодурова заработала семь очков благодаря шестой позиции. Всего на счету национальной команды 29 очков.

На второй строчке располагается сборная Японии. У неё тоже 29 баллов, но она проигрывает россиянам по дополнительным показателям.

Замыкают тройку лучших американцы с 27 очками.

Ранее сообщалось, что Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ.