Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
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- РИА Новости
Российские фигуристы откатали свою программу с результатом 84,57 балла.
Лучшими стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (87,31), а замкнул тройку сильнейших американский дуэт Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (82,86).
Произвольный танец будет представлен 12 апреля.
11 апреля в рамках командного ЧМ состоятся короткие программы в женском одиночном катании и среди мужчин-одиночников.
Ранее Александр Горшков поделился ожиданиями от командного ЧМ по фигурному катанию.