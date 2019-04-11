Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ

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Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Российские фигуристы откатали свою программу с результатом 84,57 балла.

Лучшими стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (87,31), а замкнул тройку сильнейших американский дуэт Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (82,86).

Произвольный танец будет представлен 12 апреля.

11 апреля в рамках командного ЧМ состоятся короткие программы в женском одиночном катании и среди мужчин-одиночников.

Ранее Александр Горшков поделился ожиданиями от командного ЧМ по фигурному катанию.

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