Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.

© Александр Вильф

РИА Новости

Российские фигуристы откатали свою программу с результатом 84,57 балла. Лучшими стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (87,31), а замкнул тройку сильнейших американский дуэт Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (82,86). Произвольный танец будет представлен 12 апреля. 11 апреля в рамках командного ЧМ состоятся короткие программы в женском одиночном катании и среди мужчин-одиночников. Ранее Александр Горшков поделился ожиданиями от командного ЧМ по фигурному катанию.