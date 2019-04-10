Горшков поделился ожиданиями от командного ЧМ по фигурному катанию

Короткая ссылка
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился ожиданиями от выступления сборной страны на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Горшков поделился ожиданиями от командного ЧМ по фигурному катанию
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Ожидаю, что наши спортсмены будут хорошо кататься. Это самое большое ожидание. Результаты? Не знаю, я не тотализатор. Все же люди, конец сезона, все свои силы отдали на чемпионате мира, который был главным стартом сезона», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Он отметил, что главным фактором, влияющим на выступления на предстоящем турнире, станет усталость.

«Кому-то что-то на чемпионате мира не удалось, посмотрим, будем болеть, будем надеяться», — добавил функционер.

Командный чемпионат мира пройдёт в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля.

Ранее сообщалось, что Андрей Лазукин вошёл в состав сборной России на командный ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить