Горшков поделился ожиданиями от командного ЧМ по фигурному катанию

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился ожиданиями от выступления сборной страны на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

«Ожидаю, что наши спортсмены будут хорошо кататься. Это самое большое ожидание. Результаты? Не знаю, я не тотализатор. Все же люди, конец сезона, все свои силы отдали на чемпионате мира, который был главным стартом сезона», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Он отметил, что главным фактором, влияющим на выступления на предстоящем турнире, станет усталость.

«Кому-то что-то на чемпионате мира не удалось, посмотрим, будем болеть, будем надеяться», — добавил функционер.

Командный чемпионат мира пройдёт в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля.

Ранее сообщалось, что Андрей Лазукин вошёл в состав сборной России на командный ЧМ.