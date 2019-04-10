Горшков поделился ожиданиями от командного ЧМ по фигурному катанию
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- РИА Новости
«Ожидаю, что наши спортсмены будут хорошо кататься. Это самое большое ожидание. Результаты? Не знаю, я не тотализатор. Все же люди, конец сезона, все свои силы отдали на чемпионате мира, который был главным стартом сезона», — приводит слова Горшкова ТАСС.
Он отметил, что главным фактором, влияющим на выступления на предстоящем турнире, станет усталость.
«Кому-то что-то на чемпионате мира не удалось, посмотрим, будем болеть, будем надеяться», — добавил функционер.
Командный чемпионат мира пройдёт в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля.
Ранее сообщалось, что Андрей Лазукин вошёл в состав сборной России на командный ЧМ.