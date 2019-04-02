Фигурист Лазукин вошёл в состав сборной России на командный ЧМ

Фигурист Андрей Лазукин заменит Михаила Коляду в составе сборной России по фигурному катанию на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), Андрей Лазукин войдёт в состав сборной России на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, который пройдёт с 11 по 14 апреля 2019 года.

В национальной команде спортсмен заменит Михаила Коляду, у которого случился рецидив гайморита.

Ранее Роднина связала провал в мужском фигурном катании на ЧМ с долгим доминированием Плющенко.