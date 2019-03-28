Роднина связала провал в мужском фигурном катании на ЧМ с долгим доминированием Плющенко

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Известная фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о причинах неудачного выступления российских фигуристов в мужском одиночном катании на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Роднина связала провал в мужском фигурном катании на ЧМ с долгим доминированием Плющенко
  • РИА Новости

«Нашим мальчикам надо начать с головы. Фигурное катание — такой вид спорта, что даже с хорошим телом голова должна думать. Мне кажется, в своё время мы допустили ряд ошибок, которые сейчас дают свои плоды. Это в первую очередь непонятный статус Евгения Плющенко в течение долгого времени и придерживание других ребят. Лидера и чемпиона надо растить. На сегодняшний момент, после ухода Плющенко, я не вижу ни одного мальчика с закалкой чемпиона. Да, они хорошие спортсмены. Технически подготовленные. Но видно… это тяжело воспитать», — заявила Роднина на конференции в издательстве «Советский спорт».

По итогам мирового первенства в Сайтаме лучшим из россиян стал Михаил Коляда, занявший шестое место (262,44 балла). Андрей Лазукин стал десятым (248,74), а Александр Самарин — 12-м (246,33).

Ранее Роднина высказалась о конкуренции Евгении Медведевой и Алины Загитовой на чемпионате мира в Сайтаме.

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