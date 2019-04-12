Победа пары, успех танцоров и неудачи мужчин: российские фигуристы занимают третье место на командном ЧМ в Фукуоке

В японской Фукуоке подошёл к концу второй соревновательный день командного чемпионата мира по фигурному катанию. Спортивная пара Наталья Забияко — Александр Энберт выиграла короткую программу, а танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов занял второе место, уступив только французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Андрей Лазукин и Александр Самарин выступили менее удачно и оказались на восьмой и девятой строчке. По итогам дня сборная России осталась на третьей позиции, но сократила отставание от идущих вторыми японцев, сохранив шансы на серебряные медали.

Парное катание

По итогам первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию для сборной России сложилась печальная ситуация. Два падения Александра Самарина в короткой программе привели к огромной и незапланированной потере очков, из-за которой отставание от команд США и Японии стало слишком внушительным. Чтобы до последнего не терять шанс на второе место, остальным российским фигуристам требовалось приложить максимум усилий, чтобы не позволить соперникам набрать больше баллов.

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В парном катании с этой задачей идеально справились Наталья Забияко и Александр Энберт. Хотя они и приехали в Фукуоку в статусе бронзовых призёров личного чемпионата мира, основными фаворитами считались не они, а жаждущие реванша французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Чемпионы Европы приняли непростое решение продлить сезон, чтобы в первую очередь доказать самим себе, что они остаются одной из лучших пар в мире.

Но так же, как и в Сайтаме, Джеймс и Сипре допустили множество ошибок в своей короткой программе. Особенно сильно бросались в глаза касание льда партнёршей на параллельном тулупе и несинхронность на вращении. После очень неудачного тодеса пара собралась и исполнила выброс флип, но было уже поздно — таких очков, чтобы стать недосягаемыми, французы получить не могли. Судьи оценили их на 73,48 балла.

Забияко и Энберту достаточно было стабильно откатать свою программу под музыку из фильма «Александр Невский». Каждый элемент, пусть даже менее сложный, российская пара исполняла чище французов. Подопечных Нины Мозер немного подвело финальное вращение, но четвёртый уровень сложности они за него получили, так что первое место и 12 командных очков Забияко и Энберт заработали. Бонусом для них стал личный рекорд в короткой программе — 75,80 балла.

Танцы на льду

В танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов могли помочь сократить отставание от японской сборной. Им вновь предстояла плотная борьба с американским дуэтом Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, победа в которой могла принести лишь на один командный балл больше. Но даже такую возможность перед произвольной программой у мужчин упускать было нельзя.

Хаббелл и Донохью ничем новым судей не удивили — такой же добротный произвольный танец, какой был на личном чемпионате мира. За три недели они не стали ничего менять и добавлять, стараясь вернуть утраченный статус второй пары мира. Поэтому судьи со спокойной душой оценили их на 127,11 балла — на две десятые ниже, чем три недели назад.

Синицина и Кацалапов же продолжили прогрессировать, выступая под музыку Иоганна Себастьяна Баха. Хотя у партнёра снова появились мелкие недочёты на твизлах, в остальном россияне выступили безупречно и набрали 130,63 балла — перейти рубеж в 130 очков раньше удавалось только Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Россиянам осталось чуть больше четырёх баллов до мирового рекорда — ещё ни разу в этом сезоне никто так близко к нему не подбирался.

Добиться победы над французами, однако, всё же не удалось. Они не дали ни единого повода усомниться в своей исключительности, что было особенно заметно по итоговому протоколу — судьи единогласно поставили максимальные оценки за три технических элемента и за два компонента. При этом новый мировой рекорд Пападакис и Сизерона не вырос так же пугающе резко, как все предыдущие — повышать планку для танцоров из Франции уже почти некуда. Они набрали 135,82 балла, поднявшись вверх всего на полтора пункта по сравнению с чемпионатом мира, хотя раньше спокойно делали шаги в три-четыре балла.

Мужское катание

Благодаря успешным выступлениям российских парников и танцоров во второй день, перед мужской произвольной программой командная ситуация немного улучшилась. Сборная России отставала от США уже на семь очков, а от Японии — на одно. Если бы такое отставание удалось сохранить до третьего дня, шанс на комплект серебряных медалей стал бы вполне реальным.

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Но Александру Самарину не удалось улучшить своё выступление после неудачи в короткой программе. Он вновь пошёл на упрощение проката и отказался от всех четверных прыжков, кроме тулупов. Один из них в каскаде он выполнить смог, а второй — нет. Вместо того чтобы попытаться исполнить ещё один прыжок в четыре оборота во второй половине, Самарин повторил тройной аксель, который тоже оказался не самым удачным. Вице-чемпион Европы получил 158,53 балла, которых не хватило для того, чтобы подняться выше девятого места.

Таким же по сложности был прокат Андрея Лазукина. Но вызванный на замену фигурист хотя и не справлялся с некоторыми прыжками, но до последнего старался каждый из них исполнить на совесть. Лучше, чем на личном чемпионате мира, Лазукину выступить не удалось — судьи оценили его на 160,37 балла. Он слегка обошёл Самарина и занял итоговое восьмое место. За произвольную программу российские фигуристы заработали столько же командных очков, сколько за короткую.

Под конец второго дня своё слово сказали японские фигуристы — Кейдзи Танака и Сёма Уно. Танака не смог повторить успех короткой программы и без четверного сальхова уступил в произвольной программе канадцу Кигану Мессингу и итальянцу Маттео Риццо, но при этом набрал больше баллов, чем Лазукин и Самарин. Однако всех их обошёл Уно — серебряный призёр Олимпийских игр не стал под конец сезона заниматься упрощением прыжков, а предпринял попытку исполнить каскад из тройного акселя и четверного тулупа, да ещё и во второй половине проката. На втором прыжке японец упал, но сорвал невероятные аплодисменты, а судьи отметили его старания лучшей оценкой перед выходом на лёд американских фигуристов.

189,46 балла Уно нисколько не испугали Винсента Чжоу и Натана Чена. Хотя каждый из них ограничился тремя четверными прыжками, качеством их исполнения они отодвинули любимца японской публики на третье место. Чжоу получил 198,50 балла, а Чен почти преодолел 200-балльный рубеж — из-за первой за сезон помарки на тройном акселе (по итогам 14 попыток) чемпион мира остановился на отметке 199,49 балла.

По итогам двух дней командного чемпионата мира сборная России осталась третьей, но сократила отставание от японских фигуристов до девяти очков, половину из которых вполне могут отыграть Забияко и Энберт в произвольной программе пар. Борьба за серебряные медали для россиян только начинается, а команда США уже может праздновать победу — хозяев турнира они обходят на недосягаемые 12 очков.