«Результат Елизаветы не стал сюрпризом»: Рукавицын о триумфе Туктамышевой, стабильности Самодуровой и характере Самарина
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«Тройной аксель Туктамышевой — один из лучших в женском катании»
— Елизавета Тукатмышева заняла первое место на командном чемпионате мира в Фукуоке, опередив американку Брэдди Теннелл и японку Каори Сакамото. Насколько такой результат был ожидаем?
— Для меня он не стал сюрпризом, потому что первую половину сезона она выступала блестяще. Туктамышева была полностью готова, начиная с Lombardia Trophy, на котором я имел возможность наблюдать за ней воочию. Пройти весь соревновательный год на одном уровне ей помешала нелепость — болезнь, которую Елизавета подхватила в его середине. В Японии она продемонстрировала прекрасное выступление как в короткой, так и в произвольной программах. Её тройной аксель, наверное, один из лучших в женском катании. С этим я бы хотел поздравить саму фигуристку и её тренера.
— Хватило бы у Туктамышевой сил на ещё один тройной аксель в произвольной программе?
— Действительно, на тренировке она выполняет каскад из тройных акселей. В связи с этим, думаю, ей это по силам.
— Пойдёт ли она на усложнение программы в будущем сезоне?
— Не исключаю, потому что ей надо будет соперничать с нашими молодыми девочками, которые обладают серьёзным набором элементов, включая четверные прыжки. Возможно, Елизавета пойдёт ва-банк.
— Как Туктамышевой удалось продемонстрировать такую форму в концовке сезона?
— Конечно, болезнь сложно назвать отдыхом. Но, наверное, именно она сыграла ей на руку. Елизавета пропустила чемпионаты Европы и мира, зато блестяще откатала командное первенство и завершила сезон на мажорной ноте.
— Мог ли её «завести» пропуск чемпионата мира?
— Трудно судить. Это личное дело самой фигуристки и её тренера. Мы лишь видим, что она находится в отличной физической и психологической форме.
— По сумме баллов Туктамышева могла занять второе место на чемпионате мира. С этой точки зрения уместно ли сравнивать соревнования в Фукуоке и Сайтаме?
— Я бы не стал этого делать. Это разные турниры, на которые спортсмены настраиваются по-разному. На выступлении фигуристов может сказаться любая мелочь, поэтому даже не стоит сравнивать Алину Загитову и Лизу. Мы должны наслаждаться тем, что видим на данный момент: Туктамышева великолепно выступила и выиграла командный чемпионат мира.
— Многие говорят о стремительном омоложении женского фигурного катания. Доказывает ли Туктамышева обратное?
— Развитие происходит неодинаково. В какой-то степени оно может молодеть, но всегда бывают исключения. В связи с этим считаю, что никогда и никому нельзя отказывать в надежде, желании добиться результата. На данный момент кажется, что у нас много маленьких девочек. Но всё может мгновенно поменяться. Турнир заканчивается, и всё начинается сначала. Сейчас Лиза на равных конкурирует со спортсменками, которые на юниорском уровне показывали фантастические результаты. Поэтому наступит новый сезон, и будет новая пища для размышлений.
— Софья Самодурова вновь продемонстрировала чистое катание, при этом пропустив вперёд нескольких соперниц. С чем это связано?
— Эта девочка обладает сумасшедшей психологической устойчивостью. Она стабильно выступает на протяжении всего сезона, и её рассматривают как надёжную спортсменку. Другое дело, что при прочих равных есть фигуристки, которые катаются ярче, с большей амплитудой выполняют свои прыжковые элементы. И Софье тяжелее с ними конкурировать.
— Возможно, ей не хватило сил после долгого сезона?
— Трудно сказать, но если она откаталась чисто, значит, речь всё-таки идёт не об усталости.
— Рика Кихира удачно начала сезон, одержала победу в финале Гран-при, однако на индивидуальном и командном чемпионатах мира не вошла даже в тройку, завалив свой коронный тройной аксель. Сказался ли на ней переход на взрослый уровень?
— Не сказал бы. Я присутствовал на японском этапе Гран-при, где она одержала победу и выступала блестяще. Да, у неё была ошибка в короткой программе, но произвольную она откатала чисто. Видимо, здесь речь идёт о той психологии, о которой мы говорили в случае с Самодуровой. Наверное, на что-то подобное стоит обратить внимание и Рике. Пока она не подтвердила на сто процентов свою заявку на лидерство, потому что помарки присутствуют. Тем не менее потенциал у неё сумасшедший. Видно, что девочка способна на многое.
«Саша справится и пойдёт дальше»
— Александр Самарин занял лишь девятое место в Фукуоуке. Может ли считаться этот результат для него провальным?
— Действительно, Саше в короткой программе удалось не всё. Я за него очень болел и считаю, что здесь как раз присутствует фактор усталости. И это можно понять: он боец и боролся до конца. Хочется ему пожелать оставаться таким же, каким он был в начале и середине сезона.
— Как оцените выступление Самарина в этом сезоне?
— Этот год получился сложным и длинным, а командный чемпионат мира — необязательный турнир, который закрывает календарь фигурного катания. Стоит вспомнить, что между первенствами планеты и Европы Самарин принимал участие в Универсиаде. Но в любом случае в произвольной программе он продемонстрировал свой характер, поэтому, считаю, что ничего страшного не произошло.
— Самарин выступал с упрощёнными программами. Могло ли это повлиять на результат?
— Сложно судить. Если спортсмен вместе со своим тренерским штабом пошёл на такие изменения, значит, на то были причины.
— Как правило, на командном чемпионате мира царит расслабленная обстановка, многие фигуристы уже думают о предстоящем отдыхе. Не усугубил ли Самарин своё психологическое состояние этой неудачей?
— Каждый спортсмен воспринимает такое по-своему. Надеюсь, Саша справится и пойдёт дальше.
— Как вы оцениваете выступление Андрея Лазукина?
— Он безусловно демонстрирует достаточно уверенное катание на многих турнирах. Конечно, и у него были срывы, хотя здесь он выступил чисто. Но дело в том, что в мужском катании не всегда удаётся дополнить уже имеющуюся программу. В случае с Лазукиным получается так, что ему сложновато конкурировать с лидерами, имея в запасе устоявшийся набор элементов.
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