«Результат Елизаветы не стал сюрпризом»: Рукавицын о триумфе Туктамышевой, стабильности Самодуровой и характере Самарина

Фигуристка Елизавета Туктамышева подошла к командному чемпионату мира в оптимальной физической и психологической форме. Об этом в интервью RT заявил тренер Евгений Рукавицын. По его мнению, чемпионка мира 2015 года способна усилить свою программу за счёт дополнительного тройного акселя. Кроме того, эксперт рассказал, почему Софья Самодурова пока не может рассчитывать на более высокие результаты, и призвал не воспринимать всерьёз неудачу Александра Самарина на турнире в Фукуоке.

«Тройной аксель Туктамышевой — один из лучших в женском катании»

— Елизавета Тукатмышева заняла первое место на командном чемпионате мира в Фукуоке, опередив американку Брэдди Теннелл и японку Каори Сакамото. Насколько такой результат был ожидаем?

— Для меня он не стал сюрпризом, потому что первую половину сезона она выступала блестяще. Туктамышева была полностью готова, начиная с Lombardia Trophy, на котором я имел возможность наблюдать за ней воочию. Пройти весь соревновательный год на одном уровне ей помешала нелепость — болезнь, которую Елизавета подхватила в его середине. В Японии она продемонстрировала прекрасное выступление как в короткой, так и в произвольной программах. Её тройной аксель, наверное, один из лучших в женском катании. С этим я бы хотел поздравить саму фигуристку и её тренера.

— Хватило бы у Туктамышевой сил на ещё один тройной аксель в произвольной программе?

— Действительно, на тренировке она выполняет каскад из тройных акселей. В связи с этим, думаю, ей это по силам.

— Пойдёт ли она на усложнение программы в будущем сезоне?

— Не исключаю, потому что ей надо будет соперничать с нашими молодыми девочками, которые обладают серьёзным набором элементов, включая четверные прыжки. Возможно, Елизавета пойдёт ва-банк.

— Как Туктамышевой удалось продемонстрировать такую форму в концовке сезона?

— Конечно, болезнь сложно назвать отдыхом. Но, наверное, именно она сыграла ей на руку. Елизавета пропустила чемпионаты Европы и мира, зато блестяще откатала командное первенство и завершила сезон на мажорной ноте.

— Мог ли её «завести» пропуск чемпионата мира?

— Трудно судить. Это личное дело самой фигуристки и её тренера. Мы лишь видим, что она находится в отличной физической и психологической форме.

— По сумме баллов Туктамышева могла занять второе место на чемпионате мира. С этой точки зрения уместно ли сравнивать соревнования в Фукуоке и Сайтаме?

— Я бы не стал этого делать. Это разные турниры, на которые спортсмены настраиваются по-разному. На выступлении фигуристов может сказаться любая мелочь, поэтому даже не стоит сравнивать Алину Загитову и Лизу. Мы должны наслаждаться тем, что видим на данный момент: Туктамышева великолепно выступила и выиграла командный чемпионат мира.

— Многие говорят о стремительном омоложении женского фигурного катания. Доказывает ли Туктамышева обратное?

— Развитие происходит неодинаково. В какой-то степени оно может молодеть, но всегда бывают исключения. В связи с этим считаю, что никогда и никому нельзя отказывать в надежде, желании добиться результата. На данный момент кажется, что у нас много маленьких девочек. Но всё может мгновенно поменяться. Турнир заканчивается, и всё начинается сначала. Сейчас Лиза на равных конкурирует со спортсменками, которые на юниорском уровне показывали фантастические результаты. Поэтому наступит новый сезон, и будет новая пища для размышлений.

— Софья Самодурова вновь продемонстрировала чистое катание, при этом пропустив вперёд нескольких соперниц. С чем это связано?

— Эта девочка обладает сумасшедшей психологической устойчивостью. Она стабильно выступает на протяжении всего сезона, и её рассматривают как надёжную спортсменку. Другое дело, что при прочих равных есть фигуристки, которые катаются ярче, с большей амплитудой выполняют свои прыжковые элементы. И Софье тяжелее с ними конкурировать.

— Возможно, ей не хватило сил после долгого сезона?

— Трудно сказать, но если она откаталась чисто, значит, речь всё-таки идёт не об усталости.

— Рика Кихира удачно начала сезон, одержала победу в финале Гран-при, однако на индивидуальном и командном чемпионатах мира не вошла даже в тройку, завалив свой коронный тройной аксель. Сказался ли на ней переход на взрослый уровень?

— Не сказал бы. Я присутствовал на японском этапе Гран-при, где она одержала победу и выступала блестяще. Да, у неё была ошибка в короткой программе, но произвольную она откатала чисто. Видимо, здесь речь идёт о той психологии, о которой мы говорили в случае с Самодуровой. Наверное, на что-то подобное стоит обратить внимание и Рике. Пока она не подтвердила на сто процентов свою заявку на лидерство, потому что помарки присутствуют. Тем не менее потенциал у неё сумасшедший. Видно, что девочка способна на многое.

«Саша справится и пойдёт дальше»

— Александр Самарин занял лишь девятое место в Фукуоуке. Может ли считаться этот результат для него провальным?

— Действительно, Саше в короткой программе удалось не всё. Я за него очень болел и считаю, что здесь как раз присутствует фактор усталости. И это можно понять: он боец и боролся до конца. Хочется ему пожелать оставаться таким же, каким он был в начале и середине сезона.

— Как оцените выступление Самарина в этом сезоне?

— Этот год получился сложным и длинным, а командный чемпионат мира — необязательный турнир, который закрывает календарь фигурного катания. Стоит вспомнить, что между первенствами планеты и Европы Самарин принимал участие в Универсиаде. Но в любом случае в произвольной программе он продемонстрировал свой характер, поэтому, считаю, что ничего страшного не произошло.

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— Самарин выступал с упрощёнными программами. Могло ли это повлиять на результат?

— Сложно судить. Если спортсмен вместе со своим тренерским штабом пошёл на такие изменения, значит, на то были причины.

— Как правило, на командном чемпионате мира царит расслабленная обстановка, многие фигуристы уже думают о предстоящем отдыхе. Не усугубил ли Самарин своё психологическое состояние этой неудачей?

— Каждый спортсмен воспринимает такое по-своему. Надеюсь, Саша справится и пойдёт дальше.

— Как вы оцениваете выступление Андрея Лазукина?

— Он безусловно демонстрирует достаточно уверенное катание на многих турнирах. Конечно, и у него были срывы, хотя здесь он выступил чисто. Но дело в том, что в мужском катании не всегда удаётся дополнить уже имеющуюся программу. В случае с Лазукиным получается так, что ему сложновато конкурировать с лидерами, имея в запасе устоявшийся набор элементов.