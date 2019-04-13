«Туктамышева поставила восклицательный знак в конце соревнований»: что говорили после командного ЧМ по фигурному катанию

Третье место сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию можно считать успешным результатом, несмотря на неудачное выступление мужчин. Об этом заявил глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, подводя итоги турнира в Фукуоке. Особо он отметил вклад чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой. По мнению Алексея Мишина, команду не подвела и вторая его подопечная — Софья Самодурова, а известный специалист Татьяна Тарасова похвалила тренерский талант наставника.

«Алексей Николаевич — герой, нет слов»

Сборная России по фигурному катанию заняла третье место на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. В общем зачёте она на два балла уступила хозяевам турнира. Победу одержали представители США.

Одной из главных героинь первенства стала Елизавета Туктамышева, занявшая первое место и установившая сразу два личных рекорда в короткой и произвольной программах. Чемпионка мира 2015 года осталась довольна своим выступлением на последнем крупном турнире в сезоне.

«Завершение сезона получилось очень удачным. Счастлива — сделала практически всё, что от меня зависело. Тройной аксель хорошо шёл у меня весь год, поэтому не удивлена, что смогла чисто выполнить его и здесь», — приводит слова Туктамышевой Golden Skate.

#ElizavetaTuktamysheva 1. #WTTFigure Ladies FS

The end of the season turned out very well. I am so happy now that I was able to do almost everything that depended on me. The 3A went well all season so it was no surprise to me I landed it and I just carried on. #figureskatingpic.twitter.com/mzUWZK6loC — Golden Skate (@goldenskate) 13 апреля 2019 г.

Ещё одна россиянка — Софья Самодурова — стала четвёртой, улучшив свою позицию после произвольной программы. Ей удалось опередить японку Рику Кихиру, которая не справилась с прокатом и стала лишь пятой.

Алексей Мишин, под руководством которого тренируются обе спортсменки, положительно оценил выступление своих подопечных в последний соревновательный день.

«Если говорить честно, мне больше всего понравились произвольные программы наших девочек. Обе они молодцы. Лиза вообще выступила отлично, а Соня тоже не подвела команду», — цитирует наставника РИА Новости.

По его мнению, Россия продемонстрировала достойный результат на чемпионате мира.

«Наши сборная заняла третье место. Исходя из этого я бы оценил её выступление в Японии положительно», — заключил Мишин.

Похвалу россиянкам, от которых во многом зависела судьба всей национальной команды, высказали и другие эксперты. Так, известный специалист Татьяна Тарасова отметила как тренерский талант Мишина, так и работоспособность Туктамышевой.

«Алексей Николаевич — герой, нет слов. Лиза столько ждала этого выхода, на протяжении всего сезона была готова. Свою программу в себе перестрадала, наверное. Она может ещё прыгнуть второй аксель — это видно. А лутцы просто сумасшедшие. Она дала шанс всем взрослым девочкам. Действительно, императрица!» — сказала эксперт в эфире Первого канала.

Она предположила, что неудача в короткой программе подстегнула Самодурову, которая сумела собраться и показать достойный результат.

«Вот это окончание сезона! Софья была очень собранна и обижена, что ей поставили мало баллов. Вот это настоящий сибирский характер», — заявила Тарасова.

После командного первенства многие специалисты традиционно не только подводят итоги уходящего сезона, но и высказывают свои предположения по поводу предстоящего. Особенно интересно будет складываться борьба за попадание в женскую сборную России, так как конкуренцию более опытным фигуристкам составят нынешние юниорки. Однако, по мнению Тарасовой, в Фукуоке Самодурова доказала свою надёжность.

«Конечно, на следующий год контент будет сложнее. Она что-то выучит, что-то улучшит. Софья каталась слишком внимательно и только в конце как отпрыгала, не хотела себе позволить ни малейшей ошибки. Уехала с чемпионата мира, тренировалась и туда же вернулась», — добавила эксперт.

За выступлениями подруг по сборной следила и двукратная призёрка Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева. Она поздравила Туктамышеву с первым местом и призналась, что искренне рада её успеху.

«Все ребята прилично устали»

В последний соревновательный день на лёд выходили и спортивные пары. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт заняли второе место после произвольной программы, уступив лишь одним из лидеров нынешнего сезона — французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре. Фигуристы также остались удовлетворены своим прокатом.

«Мы в отличном настроении. У нас прекрасная команда, каждый старался выложиться по максимуму. Очень довольны своей произвольной программой и сейчас готовы к небольшому отдыху», — заявил Энберт.

В свою очередь, Забияко призналась, что паре будет немного грустно менять произвольную программу в сезоне-2019/20, так как они уже успели привыкнуть к нынешнему номеру.

Снижение баллов у дуэта во многом произошло из-за того, что вместо запланированного тройного сальхова они выполнили двойной. Тем не менее, по мнению Тарасовой, россиян не стоит винить за эту погрешность, учитывая непростой для них год.

«Поздравляю ребят, молодцы! Сезон получился неоднозначный. Саша болел, а у Наташи какие травмы были, но и она восстановилась. У парников судьба такая. Не сомневаюсь, что партнёрша выехала бы и из тройного сальхова, если бы они его решили делать. Однако не думаю, что в следующем году вернутся четверные элементы. Должно прийти новое поколение, не изуродованное ими», — заключила специалист.

Подводя итоги турнира, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков посетовал на неудачное выступление отечественных одиночников. Вместе с тем он положительно оценил третье место сборной.

«В целом команда выступила достойно, хотя чуть подкачали наши мальчишки, могли быть и выше. Но все остальные — и парники, и танцоры, и наши девушки — большие молодцы. Лиза Туктамышева поставила своим выступлением восклицательный знак в конце соревнований. Софья Самодурова не подвела, была небольшая проблема в короткой программе, но в произвольной всё сделала. Ведь это было окончание сезона, и все ребята прилично устали», — приводит слова функционера ТАСС.

Многие эксперты не относят командный чемпионат мира к числу престижных стартов, отмечая его коммерческую составляющую. Однако генеральный директор ФФККР Александр Коган подчеркнул важность соревнований для самих спортсменов.

«Конечно, этот турнир отличался от других по своей эмоциональной окраске: здесь каждый переживал за своего товарища, независимо от того, являются ли они соперниками на льду или нет. Думаю, многие отметили и наш бокс, который ребята с большой любовью украсили российской атрибутикой. Но это не было шоу, на которое приехали расслабиться и повеселиться, это был реальный старт с реальными оценками, где все работали по максимуму», — подчеркнул Коган.