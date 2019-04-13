Сборная России по фигурному катанию заняла третье место на командном ЧМ

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Сборная России по фигурному катанию стала третьей на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Сборная России по фигурному катанию заняла третье место на командном ЧМ
  • РИА Новости

Елизавета Туктамышева победила в произвольной программе и принесла национальной команде 12 очков. Софья Самодурова, в свою очередь, заработала 9 баллов, заняв четвёртое место.

Таким образом, в сумме россияне набрали 102 очка.

Победителями соревнований стали представители США со 117 баллами, а на второй позиции расположились японцы (104).

На турнире в составе российской сборной также выступали Наталья Забияко и Александр Энберт в соревнованиях спортивных пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в танцах на льду, в мужском одиночном катании страну представляли Андрей Лазукин и Александр Самарин. 

Ранее сообщалось, что Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ.

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