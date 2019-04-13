Сборная России по фигурному катанию заняла третье место на командном ЧМ

Сборная России по фигурному катанию стала третьей на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Елизавета Туктамышева победила в произвольной программе и принесла национальной команде 12 очков. Софья Самодурова, в свою очередь, заработала 9 баллов, заняв четвёртое место.

Таким образом, в сумме россияне набрали 102 очка.

Победителями соревнований стали представители США со 117 баллами, а на второй позиции расположились японцы (104).

На турнире в составе российской сборной также выступали Наталья Забияко и Александр Энберт в соревнованиях спортивных пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в танцах на льду, в мужском одиночном катании страну представляли Андрей Лазукин и Александр Самарин.

Ранее сообщалось, что Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ.