Сборная России по фигурному катанию заняла третье место на командном ЧМ
- РИА Новости
Елизавета Туктамышева победила в произвольной программе и принесла национальной команде 12 очков. Софья Самодурова, в свою очередь, заработала 9 баллов, заняв четвёртое место.
Таким образом, в сумме россияне набрали 102 очка.
Победителями соревнований стали представители США со 117 баллами, а на второй позиции расположились японцы (104).
На турнире в составе российской сборной также выступали Наталья Забияко и Александр Энберт в соревнованиях спортивных пар, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в танцах на льду, в мужском одиночном катании страну представляли Андрей Лазукин и Александр Самарин.
Ранее сообщалось, что Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ.