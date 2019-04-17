Вопрос поколений: почему Туктамышевой и Медведевой не следует менять гражданство из-за молодых учениц Тутберидзе

В прошедшем сезоне российским фигуристкам Евгении Медведевой и Елизавете Туктамышевой неоднократно советовали сменить гражданство и выступать за сборную другой страны. А Алине Загитовой и вовсе предложили завершить карьеру. Всё это было связано с результатами молодых фигуристок Этери Тутберидзе — Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной, которые уже в следующем сезоне начнут участвовать во взрослых соревнованиях. Однако статистика показывает, что лишь немногие из тех, кто доминировал в юниорах, смогли сразу же повторить свой успех на более высоком уровне. RT разбирался, почему нынешним звёздам фигурного катания не стоит чересчур сильно опасаться конкуренции с более молодыми соперницами.

Прошедший сезон в женском фигурном катании запомнится болельщикам жёстким, но по большей части заочным противостоянием взрослых и юных спортсменок, которые в скором времени окажутся на одном льду. В борьбу с такими заслуженными звёздами, как Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Алина Загитова, вступят не по годам техничные и талантливые Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная. Они уже имели возможность посоревноваться друг с другом, но только на чемпионате России. Всего через полгода их борьба выйдет на международный уровень.

Тот турнир в Саранске привёл к коренному перелому в сознании болельщиков и экспертов из мира фигурного катания. Конечно, нет ничего нового в том, что юниорки наступают на пятки взрослым фигуристкам. Сами Медведева, Загитова и Туктамышева в своё время поступали точно так же. Но в этом году мастерство юных девочек настолько сильно поразило воображение, что появился новый повод для обсуждений: не пора ли взрослым спортсменкам вообще заканчивать карьеру или в крайнем случае менять гражданство, чтобы снизить уровень конкуренции и обеспечить себе участие в международных стартах.

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Интересно, что подобные советы взрослым спортсменкам стали появляться как после провальных стартов, так и после удачных. После того же чемпионата России Медведева вступила в перепалку с болельщиком, который в Instagram предложил ей сменить гражданство. Мол, уехавшей в Канаду спортсменке уже ничего не светит, а к жизни за границей она уже адаптировалась. Затем было предложение в адрес Загитовой от Романа Костомарова завершить карьеру уже в 16 лет, чтобы уйти из спорта непобеждённой — справившаяся со своими проблемами фигуристка как раз только выиграла чемпионат мира.

Наконец, сразу после командного чемпионата мира в российских СМИ появился призыв к Туктамышевой найти себе новую сборную. Хотя спортсменка выступила выше всяких похвал в Фукуоке и продемонстрировала лучшие прокаты в жизни, ей посоветовали добровольно отказаться от борьбы с подрастающими талантами Этери Тутберидзе в следующем году.

Отчасти к таким разговорам о смене гражданства привело положение дел в фигурном катании — самом глобализованном виде спорта, в котором границы между странами стали расплывчатыми. На любом турнире можно найти значительную долю участников, которые по тем или иным причинам приняли для себя решение выступать под не родным для себя флагом. Показательна в этом случае история Ванессы Джеймс: дочь уроженца Бермудских островов родилась в Канаде, выросла в США, выступала за Великобританию, а сейчас известна как партнёрша француза Моргана Сипре.

Многие действительно меняют гражданство ради того, чтобы не проходить суровый национальный отбор и иметь возможность выступать на турнирах. Но обычно по такому пути идут те, у кого нет перспектив хотя бы приблизиться к лидерам своей страны. В случае же с Туктамышевой и Медведевой так утверждать нельзя. Обе под конец сезона доказали, что их рано списывать со счетов и они всё ещё относятся к числу лучших спортсменов не только России, но и мира.

Нельзя оспаривать и тот факт, что молодые подопечные Тутберидзе действительно имеют все шансы ворваться в элиту взрослого катания. Трусова и Щербакова набирают невероятные баллы за счёт четверных прыжков, Косторная уже в 15 лет показывает чистое и зрелое катание, за что её сравнивают с Каролиной Костнер. Пока Загитова выступала на чемпионате мира, Трусова на 16 баллов превысила её мировой рекорд на зимней Спартакиаде учащихся.

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Однако будущее ещё не наступило, и подросшие фигуристки ещё не повторили свои достижения. За последние десять лет всего двум девушкам удалось после доминирования на юниорском уровне стать непобедимыми на взрослом. Это были Медведева и Загитова, которых стоит, скорее, считать исключениями из общих правил, чем продолжателями тенденций.

У других девушек переход во взрослое катание либо затянулся на сезон-два, либо не получился совсем. Для фигурного катания, как и для любого другого вида спорта, это вполне естественный процесс. То, что Медведева и Загитова в первый взрослый сезон не испытывали никаких проблем (они наступили чуть позже) и сразу же вписали свои имена в историю, не говорит о том, что и другие девушки автоматически пойдут по их стопам.

Тем более что юные ученицы Тутберидзе всё равно не демонстрируют той же стабильности, что и их предшественницы, а именно это качество является залогом выхода на новый уровень катания. Сколько в текущем сезоне было разговоров о трёх тройных акселях Рики Кихиры, но из крупных турниров она выиграла только финал Гран-при. Домашний чемпионат мира вчерашняя юниорка проиграла «списанной» Загитовой. Россиянка, кстати, обыграла и исполнившую четверной сальхов Элизабет Турсынбаеву. Туктамышева, выступи она в Сайтаме так же здорово, как в Фукуоке, тоже была бы выше казахстанки.

Хотя Трусова и Щербакова умеют исполнять четверные прыжки, по заказу они их не делают. Число успешных попыток примерно равно числу неудачных — ни о каком доминировании в такой ситуации говорить не приходится. К тому же ещё неизвестно, как грядущие возрастные изменения повлияют на технику фигуристок. Нынешнее поколение взрослых спортсменок этот этап уже прошло и может двигаться дальше, и в этом заключается его шанс на успех в следующем сезоне.

Наконец, помимо оценки за технику, существуют ещё и компоненты, и негласный авторитет среди судей. Как бы Туктамышева не иронизировала сама над собой из-за своей второй оценки, но в среднем она получала в прошедшем сезоне гораздо больше баллов, чем её будущие соперницы. Что уж говорить о Загитовой и Медведевой, чьи компоненты давно кажутся космическими.

Вот и получается, что однозначно прогнозировать ликвидацию более взрослых спортсменок как класса пока что рано. Сильные стороны есть и у одних, и у других, а непредсказуемость фигурного катания делает шансы обеих групп спортсменок практически равными. В такой ситуации менять спортивное гражданство, чего нельзя сделать без карантина и потери целого сезона, просто бессмысленно и даже опасно. Из благих побуждений фигуристкам можно желать только продолжать выступать и идти своим путём. Смена гражданства может быть только крайней мерой, к которой нынешним лидерам российского катания прибегать ещё очень рано.