«Обидно читать такие комментарии»: фигуристка Тараканова ответила на обвинения Плющенко после ухода из его академии

Российская фигуристка Анастасия Тараканова рассказала о причинах ухода из академии Евгения Плющенко, в которой она занималась с июля 2018 года. По словам бронзовой призёрки финала юниорского Гран-при, она самостоятельно приняла решение о смене наставника, так как её не устраивали условия тренировок. Тараканова отметила, что была расстроена словами двукратного олимпийского чемпиона о её чрезмерной эмоциональности и нежелании работать над собой. Ранее специалист заявлял, что инициатором прекращения сотрудничества стал именно он.

История с уходом российской фигуристки Анастасии Таракановой из спортивной академии «Ангелы Плющенко» набирает обороты. Спустя сутки после того, как Евгений Плющенко сообщил о прекращении сотрудничества, 15-летняя спортсменка приняла решение рассказать свою версию событий. Она отметила, что её неприятно удивило высказывание специалиста о её вспыльчивости и нежелании работать.

«Изначально не хотела говорить на эту тему, но вчера прочитала слова Евгения Викторовича (Плющенко. — RT) и очень сильно расстроилась! Меня никто не выгонял. Я же его очень сильно уважаю как спортсмена, он дал мне возможность продолжать заниматься фигурным катанием. Причина моего перехода совсем не та, что он назвал», — написала Тараканова на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что данное решение было принято ещё в марте совместно с одной из наставниц академии — Ксенией Ивановой. Фигуристку не устраивало то, что другим ученицам отводилось больше времени на ледовые тренировки из-за переполненности группы. Кроме того, она отметила, что так и не смогла привыкнуть к слишком маленьким размерам площадки. Однако, несмотря на все неудобства, Тараканова, по её словам, ответственно относилась к занятиям.

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«В академии начала изучать четверные прыжки и тройной аксель. Порой неплохо получалось, правда, нестабильно. Бывало, расстраивалась, но ничего криминального, наоборот, меня все поддерживали. Очень обидно читать такие комментарии, ведь в психологическом плане за последний год я повзрослела, это все отмечают», — подчеркнула она.

Кроме того, спортсменка добавила, что Плющенко поначалу с пониманием воспринял её решение и не стал препятствовать переходу.

«Думаю, он просто озвучил то мнение, которое больше всего подходит под мой характер. Но я всё равно его очень уважаю и желаю больших успехов! Простите меня, Евгений Викторович, если я вас чем-то обидела», — заключила Тараканова.

Об уходе ученицы сообщил сам Плющенко в понедельник. По его словам, фигуристка слишком эмоционально реагировала на собственные неудачи, плакала на глазах у остальных спортсменок, устраивала истерики и психовала, из-за чего и было принято решение прервать совместную работу.

«Одно время Настя смогла поменять отношение к делу. Но сезон закончился, и я ей сказал, что нужно работать над усложнением. Она пробовала заходить на тот же аксель, но делала восемь одинарных прыжков и начинала плакать. И это притом что Тараканова у нас была лидером. После неоднократных бесед мы решили расстаться», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Он добавил, что фигуристка продолжит заниматься под руководством своей бывшей наставницы Светланы Пановой, с которой она работала до апреля 2017 года. Тем не менее сама тренер данную информацию пока не подтвердила.

«Окончательного решения о возобновлении совместной работы с Настей пока не принято», — заявила специалист.

Тараканова дебютировала на международной арене в сезоне-2017/18 сразу после начала сотрудничества с Этери Тутберидзе. В финале юниорского Гран-при в японской Нагое она завоевала бронзовую медаль, что на данный момент является её высшим достижением в карьере.

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На юниорском чемпионате России она заняла седьмое место и не прошла отбор в национальную команду. Как признавалась спортсменка, это негативно сказалось на её психологическом состоянии. В тот период у неё многое не получалось, хотя явных причин на то не было. Тогда она начала пропускать тренировки, а затем и вовсе покинула Тутберидзе. Тем не менее Тараканова подчёркивала, что у неё никогда не было претензий к наставнице, которая вывела её на столь высокий уровень.

Низкие результаты и общая растерянность привели к мыслям о завершении спортивной карьеры. Однако по совету ещё одной фигуристки, Серафимы Саханович, в июле Тараканова обратилась в академию Плющенко и решила остаться в ней. Ей понравились тренировочные методики, а также отношения между наставниками и ученицами.

«Раньше я всегда считала, что мне нужен строгий тренер, который даст мне встрепенуться, если что-то не получается. Здесь же меня не ругают, а успокаивают», — рассказывала фигуристка в интервью «Газете.ру».

Cезон-2018/19 начался для Таракановой достаточно успешно. Она выиграла этап юниорского Гран-при в Словении и стала второй на аналогичном турнире в Канаде. В финале фигуристка оказалась четвёртой, пропустив вперёд соотечественниц Александру Трусову, Алёну Косторную и Анну Щербакову.

Однако блеснуть на взрослом чемпионате России Анастасии не удалось. Она завалила короткую программу, удостоившись от судей скромных баллов и заняв 17-е место из 18. И даже относительно приличное исполнение произвольной программы не помогло ей попасть в число десяти лучших. На юниорском чемпионате России в феврале Тараканова установила личные рекорды в короткой программе и сумме баллов, однако осталась лишь седьмой.