Пять российских фигуристок выступят в финале юниорского Гран-при

Короткая ссылка
По итогами семи этапов серии Гран-при по фигурному катанию определились имена россиянок, квалифицировавшихся в финал соревнований.

По итогами семи этапов серии Гран-при по фигурному катанию определились имена россиянок, квалифицировавшихся в финал соревнований.

В число финалисток вошли Александра Трусова, Алёна Канышева, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Анастасия Тараканова.

Анна Тарусина вошла в число запасных.

Соревнования финала Гран-при, пройдут с  6 по 9 декабря в канадском Ванкувере.

Ранее сообщалось, что Щербакова впервые в истории женского фигурного катания сделала два четверных лутца в одной программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить