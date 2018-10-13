Пять российских фигуристок выступят в финале юниорского Гран-при

По итогами семи этапов серии Гран-при по фигурному катанию определились имена россиянок, квалифицировавшихся в финал соревнований.

По итогами семи этапов серии Гран-при по фигурному катанию определились имена россиянок, квалифицировавшихся в финал соревнований.

В число финалисток вошли Александра Трусова, Алёна Канышева, Алёна Косторная, Анна Щербакова и Анастасия Тараканова.

Анна Тарусина вошла в число запасных.

Соревнования финала Гран-при, пройдут с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере.

Ранее сообщалось, что Щербакова впервые в истории женского фигурного катания сделала два четверных лутца в одной программе.