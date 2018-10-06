Щербакова впервые в истории женского фигурного катания сделала два четверных лутца в одной программе

Российская фигуристка Анна Щербакова впервые в истории женского одиночного катания смогла сделать два четверных лутца в одной программе.

Это произошло на втором этапе Кубка России, проходящем в Йошкар-Оле.

14-летняя спортсменка продемонстрировала элементы в произвольной программе.

По итогам короткой и произвольной программ подопечная Этери Тутберидзе набрала 227,27 балла и заняла первое место на соревнованиях.

До этого другая ученица Тутберидзе, Александра Трусова, первой в истории женского катания исполнила четверной лутц на соревнованиях.

Ранее Загитова обновила мировой рекорд в произвольной программе на турнире в Японии.