Щербакова впервые в истории женского фигурного катания сделала два четверных лутца в одной программе
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Это произошло на втором этапе Кубка России, проходящем в Йошкар-Оле.
14-летняя спортсменка продемонстрировала элементы в произвольной программе.
По итогам короткой и произвольной программ подопечная Этери Тутберидзе набрала 227,27 балла и заняла первое место на соревнованиях.
До этого другая ученица Тутберидзе, Александра Трусова, первой в истории женского катания исполнила четверной лутц на соревнованиях.
Ранее Загитова обновила мировой рекорд в произвольной программе на турнире в Японии.