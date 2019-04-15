Плющенко рассказал о причинах ухода фигуристки Таракановой из его академии

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что причиной ухода 15-летней Анастасии Таракановой из его академии стала чрезмерная эмоциональность юной спортсменки.
Плющенко рассказал о причинах ухода фигуристки Таракановой из его академии
  • Reuters

«Я просил её не психовать на льду, но она срывалась. Если что-то не получается, она начинает кричать и плакать, закатывать истерики. Я объяснял ей, что, если она будет продолжать так же относиться к тренировкам, мы будем вынуждены расстаться. Но она продолжала показывать нервозность, постоянно ревела, и после неоднократных бесед мы решили расстаться», — рассказал Плющенко РИА Новости.

Также экс-фигурист сказал, что его бывшая подопечная вернулась к одному из предыдущих тренеров — Светлане Пановой. Анастасия Тараканова является бронзовым призёром финала юниорского Гран-при сезона-2017/18 в Нагое.

Ранее Тутберидзе высказалась об уходе нескольких своих учениц летом 2018 года.

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