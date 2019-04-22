Тарасова высказалась о критике розового костюма Медведевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о шумихе вокруг нового костюма Евгении Медведевой, в котором она выступила на шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее.

«Что нашли они в костюме, я спрашиваю? Их какое дело? Мы вообще катаемся в эластичных тканях, которые обтягивают нас с ног до головы! Что, народу в стране нечем больше заняться?! Пошли они к чёртовой матери — надоели они! Прилипли к девкам из зависти! Пусть на себя смотрят!» — приводит слова Тарасовой НСН.

После того как Медведева в своём Instagram опубликовала фото нового костюма, его окрестили «корейским порно» и сравнили с нарядом для ролевых игр.

Ранее сообщалось, что Загитова отписалась от Медведевой в Instagram.