«Они на это не пойдут»: российские специалисты не верят в возможность смены гражданства Туктамышевой и Медведевой

Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева не последуют советам болельщиков и СМИ и не станут менять спортивное гражданство, уверен тренер Александр Жулин. Известный хореограф Илья Авербух согласился с мнением коллеги, отметив, что переход в сборную другой страны приведёт к паузе в выступлениях на международных соревнованиях. Между тем олимпийский чемпион Андрей Букин отметил, что нынешние лидеры национальной команды могут на равных конкурировать с более юными фигуристками, которые в следующем сезоне начнут выступать на взрослом уровне.

В последнее время одной из самых обсуждаемых тем в российском фигурном катании стала смена спортивного гражданства. В связи с переходом на взрослый уровень целого ряда юных воспитанниц Этери Тутберидзе, некоторые СМИ посоветовали нынешним лидерам всерьёз задуматься о выступлении за другую страну. В первую очередь речь шла о Елизавете Туктамышевой, которая блестяще выступила на командном чемпионате мира в Фукуоке, однако при этом не попала в состав национальной команды на прошедшее тремя неделями ранее первенство планеты в Сайтаме.

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Скорый дебют во взрослом фигурном катании Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной действительно сделает невероятно жёсткой конкуренцию за место в составе сборной России и снизит шансы на попадание в национальную команду Загитовой, Медведевой и Туктамышевой. Но, как считает олимпийский чемпион в танцах на льду Андрей Букин, это не должно заставить нынешних прим задуматься о выступлении за другую страну.

«Зачем решать за самих спортсменов? У них своя жизнь, они знают, чего хотят. Это глупо. Я очень рад выступлению Лизы на этом чемпионате мира и не вижу никакой проблемы в обострении конкуренции. Надеюсь, что Мишин и Туктамышева придут к правильному решению. Алексей Николаевич — умный человек, да и она уже не маленькая девочка. Она была уверена в своих силах и сильно выступила в концовке сезона. Если бы не болезнь перед чемпионатом России, таких разговоров бы не было», — заявил Букин RT.

Четырёхкратный чемпион мира напомнил о триумфе Туктамышевой в Фукуоке и выразил надежду, что 22-летняя спортсменка ещё способна прогрессировать в технических элементах.

«Конечно, нет предела совершенству. Пусть растёт и дальше, может, выучит четверные прыжки, буду только рад. Если на это способны Трусова и другие девочки, то почему она не может? Думаю, способности есть у всех: медведи тоже катаются на коньках. Натан Чен тренируется дистанционно, но при этом выполняет четыре разных четверных. Улучшить можно всё — качество программы, технику, эмоциональную составляющую», — заключил Букин.

Известный тренер Александр Жулин более резко отреагировал на подобные призывы в адрес прославленных российских фигуристок. Он высказал мнение, что ни одна из девушек не откажется от борьбы за место в команде, а также указал на те сложности, с которыми спортсменки столкнутся в случае решения представлять другую страну.

«Это полный бред. Во-первых, никто и никогда не отпустит ни Туктамышеву, ни Медведеву, ни Загитову. Во-вторых, в соответствии с правилами Международного союза конькобежцев (ISU), после смены спортивного гражданства нужно пропускать год. Даже если бы всё было проще, никто не стал бы ничего менять. Конечно, сами они на это не пойдут. У них сильная страна и прекрасная федерация. Это обычные соревнования, на которых нужно доказывать своё превосходство», — отрезал Жулин.

По словам серебряного и бронзового призёра Олимпийских игр в танцах на льду, смена спортивного гражданства уместна только в том случае, если атлет не входит в число лучших в своей стране.

«В целом отрицательно отношусь к смене гражданства, когда речь идёт об элитных фигуристах. Но если человек болтается во втором десятке и у него нет никаких шансов пробиться в сборную России, почему бы не представлять, скажем, Азербайджан? Считаю, что для таких атлетов это замечательный выход из положения», — отметил эксперт.

В качестве примера он привёл Кирилла Халявина, который в настоящее время выступает за Испанию и занимает места в пятёрке сильнейших на первенстве континента. Но он подчеркнул, что это не относится к ситуациям Алины, Евгении и Елизаветы.

Он отдельно прокомментировал перспективы на попадание в сборную Туктамышевой, которая является самой опытной из нынешних лидеров национальной команды. Для сравнения: Медведева моложе на три года, а Загитова — на шесть лет.

«Елизавета обладает великолепным тройным акселем. Она потрясающе катается и находится в замечательной форме. Если она и дальше так продолжит, то однозначно будет конкурентоспособна», — заключил Жулин.

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Серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух также указал на наличие серьёзных юридических препятствий на пути к смене спортивного гражданства и отметил, что не верит в подобное развитие ситуации.

«Не комментирую то, что говорят глупые люди. При смене спортивного гражданства спортсмена ждёт солидный простой и необходимость доказать свою принадлежность к новой стране», — сказал Авербух.

При этом в целом он не стал исключать подобной возможности и обратил внимание, что в фигурном катании смена спортивного гражданства не является редкостью.

«Здесь подобное случается. Конечно, продолжим болеть и за таких спортсменов. Разумеется, приятнее поддерживать своих, но я не вижу в этом ничего криминального. Если ты чувствуешь в себе силы, но не отбираешься в команду, то стоит об этом задуматься. Например, есть Морис Квителашвили, который выступал за Россию, но не проходил в состав одиночников. Сейчас он катается за Грузию и обыгрывает наших ребят», — заявил Авербух.