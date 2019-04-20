Номер в розовом латексе, проблемы с прыжками, спор с болельщиком: как проводит межсезонье фигуристка Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева интенсивно проводит межсезонье. Хотя спортсменка продолжает залечивать травму бедра, с которой выступала на чемпионате мира в Японии, она уже готовит новые программы на будущий сезон, выступает в ледовых шоу и надеется в скором времени начать исполнять четверные прыжки. Фигуристка выразила уверенность, что в грядущем сезоне сможет показывать высокие результаты, и ответила болельщику, который усомнился в её возможностях. О том, как проводит межсезонье двукратная чемпионка мира, — в материале RT.

Межсезонье в фигурном катании вступает в полную силу — все турниры завершились, многие спортсмены вовсю отдыхают, а некоторые думают уже о следующем сезоне и ставят новые программы.

Для российской фигуристки Евгении Медведевой сезон завершился ещё месяц назад сразу после чемпионата мира, на котором она выступила успешно вопреки неутешительным прогнозам. Двукратному серебряному призёру Олимпиады удалось показать лучшее в сезоне катание и вырвать бронзовую медаль в споре с хозяйками японского турнира. Если не считать призовое место одного из этапов Гран-при, эта награда стала единственным трофеем Медведевой в прошедшем сезоне после смены тренера и переезда в Канаду.

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Сразу после чемпионата мира 19-летняя фигуристка заявила в интервью Олимпийскому каналу, что собирается выйти на новый уровень катания и включиться в гонку четверных прыжков. К следующему сезону Медведева постарается впервые исполнить эти сложные элементы.

«Главная моя цель на начало следующего сезона — выучить по-настоящему сложные прыжки. Например, четверной сальхов и четверной тулуп. Потому что фигурное катание развивается, сейчас это очевидно. Я уже сейчас чувствую, как будет сложно бороться в следующем сезоне. Моя цель — стать сильнее физически и психологически, делать самые сложные элементы сначала на тренировках, а потом и на соревнованиях», — говорила Медведева.

Но перед тем, как возобновить тренировки и вернуться на лёд, фигуристка отдохнула в Японии в компании с местными фигуристками и Елизаветой Туктамышевой, которая приехала в Японию, чтобы принять участие в шоу и командном чемпионате мира. Обе россиянки, соперничавшие за попадание на главный турнир сезона, демонстрировали в соцсетях, что между ними прекрасные дружеские отношения и нет ни намёка на вражду, как иногда подозревали болельщики.

Правда, после отпуска Медведева так и не приступила к разучиванию четверных прыжков. Дело в том, что ещё на чемпионате мира фигуристка выступала с травмой бедра, которая ещё некоторое время продолжала давать о себе знать. Поэтому неделю назад спортсменка говорила, что вынуждена практически не тренироваться.

«Не буду отрицать, что сезон был жёстким для меня. 2018 год вообще получился переломным. Этот сезон меня сильно закалил. Ко многим вещам я теперь отношусь с иронией. Если раньше меня что-то обижало, сейчас я могу над этим посмеяться, переступить это и пойти дальше. На чемпионате мира я выступала с травмой, мне до сих пор нельзя прыгать. Сейчас я практически не катаюсь, и довольно долго ещё нельзя будет прыгать. В Москве я морально отдыхаю, вижусь с друзьями. Приходится встречаться даже ночью. Ничего особенного, гуляем, ходим в кафе», — рассказывала Медведева во время визита в Москву.

Однако вскоре фигуристка вернулась в Канаду и анонсировала новую музыку для короткой программы, снявшись для этого в небольшом ролике. Медведева будет выступать под третью часть рок-симфонии Exogenesis в исполнении группы Muse. В последнее время эта композиция набирает популярность в фигурном катании — под неё выступали Эшли Вагнер, пара Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри и Винсент Чжоу, выигравший с этой музыкой бронзу последнего чемпионата мира. Ранее Медведева уже объявляла, что в произвольной программе выступит под саундтрек «Мемуаров гейши».

Новость о новой музыке для короткого проката как обычно развернула широкую дискуссию в Instagram спортсменки. Сама она участие в обсуждении не принимала, пока один из пользователей не заявил, что спортсменка не сможет показывать сложный контент в будущем сезоне.

«Всё это безусловно красиво. Но без самых сложных технических элементов шансы невелики. Физиологически их выполнять вы, скорее всего, уже не сможете. Даже Загитова сформировалась и, наверное, не осилит такое», — написал неназванный болельщик.

От такого утверждения у Медведевой лопнуло терпение, и она коротко ответила ему: «Вот и посмотрим». Её реплика собрала тысячи лайков от фанатов.

Пока что Медведева действительно не может показывать даже элементы средней сложности. Сейчас спортсменка участвует в ледовом шоу в Южной Корее. Для него россиянка выбрала откровенный наряд из розового латекса и шубки, которую бросила на лёд по ходу проката. Хотя публика приняла номер, Медведева не показала ни одного прыжкового элемента, ограничившись вращениями и хореографией.

Впрочем, после тяжёлого сезона, изобиловавшего травмами и психологическими ударами, большего от спортсменки требовать нельзя. Известный хореограф Илья Авербух уверен, что к следующему сезону Медведева будет в хорошей форме, и рассказал о скором возобновлении сотрудничества с ней.

«Я много общаюсь с Женей, совсем скоро будут интересные новости по поводу нас. Женя очень много прибавила с точки зрения выразительности на льду, купается в своем скольжении, в пластике. Она искренне верит, что она сможет освоить четверные прыжки и пойдёт на это. Конечно, объективно, это будет очень сложная задача. Я думаю, возможен поиск более сложных каскадов прыжков, баллы можно набрать там. В теории четверной прыжок возможен» , — рассказал специалист Nevasport.