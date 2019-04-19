Авербух намекнул, что может стать новым тренером Медведевой

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Российский хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что много общается с фигуристкой Евгенией Медведевой, и анонсировал новости об их совместном будущем.
Авербух намекнул, что может стать новым тренером Медведевой
  • © РИА Новости

«Я много общаюсь с Женей, совсем скоро будут интересные новости по поводу нас. Женя очень много прибавила с точки зрения выразительности на льду, купается в своём скольжении, в пластике», — приводит слова Авербуха Nevasport.

Также хореограф добавил, что Медведева намерена выучить четверной прыжок. С лета 2018 года российская фигуристка занимается под руководством канадского тренера Брайана Орсера, с которым выиграла бронзовую медаль чемпионата мира — 2019.

Ранее Авербух назвал глупыми тех, кто призывает Туктамышеву сменить гражданство.

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