Авербух назвал глупыми тех, кто призывает Туктамышеву сменить гражданство
- © Yutaka/AFLO
- globallookpress.com
«Не комментирую то, что говорят глупые люди. При смене спортивного гражданства спортсмена ждут солидный простой и доказательство своей принадлежности к новой стране», — сказал Авербух в интервью RT.
Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих отношениях с Евгенией Медведевой, с которой ей приходилось конкурировать за место в национальной сборной на чемпионат мира.