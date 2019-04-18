Авербух назвал глупыми тех, кто призывает Туктамышеву сменить гражданство

Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух не верит в то, что Елизавета Туктамышева может задуматься о смене спортивного гражданства.

«Не комментирую то, что говорят глупые люди. При смене спортивного гражданства спортсмена ждут солидный простой и доказательство своей принадлежности к новой стране», — сказал Авербух в интервью RT.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих отношениях с Евгенией Медведевой, с которой ей приходилось конкурировать за место в национальной сборной на чемпионат мира.