«До конца себя не реализовал»: что говорили о решении Ковтуна завершить карьеру

Решение известного фигуриста Максима Ковтуна завершить карьеру в 23 года — проявление слабохарактерности. Об этом заявила его бывший тренер Инна Гончаренко. Татьяна Тарасова, которая ранее также работала со спортсменом, призвала Ковтуна «учиться быть сильным». В свою очередь, хореограф Илья Авербух назвал такой шаг «мужественным поступком», а двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пожелал фигуристу удачи в дальнейшей карьере.

«О том, что было на Олимпийских играх в Сочи, пусть расскажет сам»

Решение четырёхкратного чемпиона России Максима Ковтуна завершить карьеру в возрасте 23 лет из-за целого ряда травм вызвало неоднозначную реакцию в мире отечественного фигурного катания. Некоторые признались, что с пониманием отнеслись к шагу спортсмена, другие отметили, что он дал слабину. Но практически все говорили об одном — Ковтун не сумел до конца реализовать свой колоссальный потенциал.

Так, для известного хореографа Ильи Авербуха уход Максима не стал неожиданностью. Призёр Олимпийских игр назвал этот шаг «вполне логичным».

«У Ковтуна был звёздный час. Он сделал попытку вернуться в этом сезоне. Максим триумфально выступил на чемпионате России, но на большее сил не хватило. Трезво оценивать свои силы и развиваться дальше — очень важно. Не стоит самого себя держать в подвешенном состоянии. Это мужественный поступок, я желаю Максиму удачи во всём, что он задумал», — приводит слова Авербуха «Чемпионат».

Хореограф также прокомментировал желание Ковтуна попробовать себя в тренерской профессии.

«Это тяжёлый труд, работа, требующая абсолютной самоотдачи. Через своих учеников он сможет реализовать то, что ему не удалось. Если получится, будет здорово. Но говорить легче, чем стать большим тренером. Я ему желаю удачи на этом поприще», — добавил Авербух.

Высказался о завершении карьеры Ковтуном и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который объявил об уходе из спорта лишь после 30 лет, хотя и испытывал серьёзные проблемы со спиной.

«Удачи Максиму в шоу и тренерской деятельности. Может быть, он найдёт себя в шоу-бизнесе. Все знают, что он читает рэп, поэтому и в этом плане удачи ему большой! Мне кажется, что до конца в спорте он себя не реализовал. Что ему помешало, надо спросить у него», — цитирует Плющенко «Р-Спорт».

Вспомнил известный фигурист и об Олимпиаде в Сочи, на которую поехал именно он, а не Ковтун, хотя последний в том сезоне выиграл чемпионат страны.

«Лично у меня с Максимом никогда не было никаких противостояний. А о том, что было во время Олимпийских игр в Сочи, думаю, он расскажет сам, когда придёт время. Мы же с ним немного сотрудничали не так давно. Он хороший парень», — подытожил Плющенко.

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин призвал «не плевать вслед» уходящему спортсмену.

«Каждый человек пишет своими действиями и поступками книгу жизни. И если он решил, что эта глава, насыщенная и полная, закончена, что можно поставить в её конце жирную точку, то никто не вправе осуждать это решение. Возможно, он станет одним из величайших тренеров, никто и никогда не знает, что будет дальше, что будет даже завтра. Я много лет дружу с ним и желаю ему удачи в той профессии, которую он выберет», — цитирует эксперта ТАСС.

«Соперничать с лучшими он не может»

Ещё один герой Игр в Сочи Максим Траньков, который недавно также завершил карьеру, объяснил, что спортсменам очень непросто даются подобного рода решения.

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«Если Максим действительно созрел и понял, прежде всего, для себя, что не может больше себя ни в чём реализовать в фигурном катании, и принял это, я его уважаю и желаю в жизни только успеха. Не знаю, чем он будет заниматься, но он довольно талантливый парень: и катался неплохо, и музыкой занимался. Думаю, его можно будет увидеть в ледовых шоу», — заявил Траньков.

В свою очередь, олимпийский чемпион Роман Костомаров подчеркнул, что на сегодняшний день Ковтун, несмотря на все старания, просто не мог соревноваться с сильнейшими фигуристами планеты.

«Максим — взрослый человек, он принял осознанное решение. Наверное, взвесил все «за» и «против». При нынешней конкуренции на больших соревнованиях соперничать с лучшими фигуристами мира он не может. Думаю, Ковтун тот человек, который хочет побеждать, а не просто участвовать. Он мог ещё выигрывать на чемпионатах России, но есть ли смысл в этом, если не показывать высокий результат на чемпионатах Европы и мира», — подчеркнул спортсмен.

Наконец, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев заявил, что Ковтуну очень непросто придётся на тренерском поприще, если он всё же решится заняться этой работой.

«Опыт, безусловно, поможет Максиму. Вопрос в другом: тренерская работа — это очень длительный путь. Тренерами не становятся ни за год, ни за три, ни за пять лет. Это и работа над собой, и понимание, изучение процесса с другой стороны. Ему как спортсмену придётся встать на другую сторону борта и жизни, потому что взгляды на процесс и задачи совершенно разные. Я очень надеюсь, что у него всё получится, если он хочет», — цитирует Дмитриева сайт телеканала «360».

«Максим опустил руки»

Сразу два тренера, которые работали с Ковтуном, раскритиковали его решение.

«Конечно же, я хотела с ним выиграть. Но получилось так, что разнообразные четверные прыжки стали прыгать все, кроме него. А ведь он был первым, кто начал это делать в одной программе. Как можно от всего этого отказаться, имея совершенно потрясающие способности? Я не могу относиться к этому равнодушно, потому что Ковтун — это и наши имена. Имена тренеров, которые с ним работали. И получается так, что мы ничего не смогли сделать. Мне кажется, если Максим всерьёз хочет стать тренером, ему важно понять: он должен учиться быть сильным. Потому что к слабым люди не идут, не ведут своих детей», — прокомментировала уход бывшего подопечного известный специалист и комментатор Татьяна Тарасова.

Другой экс-тренер Ковтуна Инна Гончаренко назвала его решение об уходе из спорта проявлением слабохарактерности.

«Он просто опустил руки. Такое с ним порой случается: при малейшем ощущении, что что-то идёт не так, он несколько теряется: «Как же так, я так много работал, а результат не такой, как хотелось бы. В спорте ведь нужно каждый день идти вперёд. Это иллюзия, что после какого-то периода тяжёлой работы можно позволить себе отдохнуть. Нельзя. И вот это Ковтуну не всегда было легко объяснить. Терпеть неудобства, в том числе и финансовые, ему всегда было тяжеловато», — заявила Гончаренко.

А вот Елена Буянова, которая также успела поработать с екатеринбуржцем, напротив, поддержала его.

«Столько лет мы вместе с Максом работали! Были и удовольствие, и радости, и горечь поражений. У меня ощущение, что наша с ним спортивная жизнь протекала долго, хотя он ещё очень молодой парень. Конечно, Макс не до конца реализовал себя в фигурном катании как спортсмен. Но надеемся, что в дальнейшем он реализует себя в своих подопечных. Очень ему этого желаю», — сказала Буянова.

Наконец, почётный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев, как и многие другие, подчеркнул, что Ковтуну не удалось реализовать себя в полной мере, хотя у него имелся большой потенциал.

«Он был нестабилен, Максиму чего-то не хватало в психологическом плане. А парень-то хороший, способный, ему были даны хорошие возможности, но присутствовало много сторонних нюансов. Я помню его прекрасное выступление на чемпионате России в Екатеринбурге перед своими зрителями. Он блестяще тогда откатался. К сожалению, не хватало стабильности в элементах, в программах, а ведь Максим мог претендовать на высокие места. Жаль, что он уходит, и остаётся лишь пожелать ему всего самого хорошего в новой жизни», — подчеркнул Писеев.