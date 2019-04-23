Авербух высказался о желании Ковтуна стать тренером

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух прокомментировал желание завершившего карьеру четырёхкратного чемпиона России по фигурному катанию Максима Ковтуна начать тренерскую деятельность.
Авербух высказался о желании Ковтуна стать тренером
  • Reuters

«Тренерский труд — тяжёлая работа, требующая абсолютной самоотдачи. Через своих учеников он сможет реализовать то, что у него не получилось», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он отметил, что будет здорово, если у Ковтуна всё получится на тренерском поприще, но подчеркнул, что не так просто стать большим специалистом.

«Я ему желаю удачи на этом поприще», — добавил Авербух.

Ковтун дважды завоёвывал серебро и один раз — бронзу чемпионата Европы. Также он является двукратным серебряным призёром командного первенства мира.

Ранее Авербух назвал мужественным поступком решение Ковтуна завершить карьеру.

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