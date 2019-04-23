Авербух высказался о желании Ковтуна стать тренером
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«Тренерский труд — тяжёлая работа, требующая абсолютной самоотдачи. Через своих учеников он сможет реализовать то, что у него не получилось», — цитирует эксперта «Чемпионат».
Он отметил, что будет здорово, если у Ковтуна всё получится на тренерском поприще, но подчеркнул, что не так просто стать большим специалистом.
«Я ему желаю удачи на этом поприще», — добавил Авербух.
Ковтун дважды завоёвывал серебро и один раз — бронзу чемпионата Европы. Также он является двукратным серебряным призёром командного первенства мира.
Ранее Авербух назвал мужественным поступком решение Ковтуна завершить карьеру.