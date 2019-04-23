Авербух назвал мужественным поступком решение Ковтуна завершить карьеру
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«Для меня решение Максима не было неожиданным, оно вполне логичное. У Максима был его звёздный час. Он сделал большую попытку, чтобы вернуться в этом сезоне», — цитирует эксперта «Чемпионат».
По его мнению, выступление на чемпионате России в минувшем сезоне стало триумфальным для Ковтуна, но сил 23-летнего спортсмена не хватило на что-то большее. Он также отметил важность трезвой оценки себя и своего дальнейшего развития.
«Не стоит самого себя держать в подвешенном состоянии. Это мужественный поступок, я желаю Максиму удачи во всём, что он задумал», — добавил Авербух.
Ковтун дважды завоёвывал серебро и один раз — бронзу чемпионата Европы. Также он является двукратным серебряным призёром командного первенства мира.
Ранее Алексей Ягудин допустил, что Ковтун может стать одним из величайших тренеров по фигурному катанию.