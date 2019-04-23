Авербух назвал мужественным поступком решение Ковтуна завершить карьеру

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух признался, что для него не стало неожиданностью решение четырёхкратного чемпиона России по фигурному катанию Максима Ковтуна завершить карьеру.

«Для меня решение Максима не было неожиданным, оно вполне логичное. У Максима был его звёздный час. Он сделал большую попытку, чтобы вернуться в этом сезоне», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, выступление на чемпионате России в минувшем сезоне стало триумфальным для Ковтуна, но сил 23-летнего спортсмена не хватило на что-то большее. Он также отметил важность трезвой оценки себя и своего дальнейшего развития.

«Не стоит самого себя держать в подвешенном состоянии. Это мужественный поступок, я желаю Максиму удачи во всём, что он задумал», — добавил Авербух.

Ковтун дважды завоёвывал серебро и один раз — бронзу чемпионата Европы. Также он является двукратным серебряным призёром командного первенства мира.

Ранее Алексей Ягудин допустил, что Ковтун может стать одним из величайших тренеров по фигурному катанию.