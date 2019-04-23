Ягудин допускает, что Ковтун может стать одним из величайших тренеров по фигурному катанию

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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал решение 23-летнего Максима Ковтуна завершить карьеру.
Ягудин допускает, что Ковтун может стать одним из величайших тренеров по фигурному катанию
  • Reuters

«Каждый человек пишет своими действиями и поступками книгу жизни. И если он решил, что эта глава, насыщенная и полная, закончена, что можно поставить в её конце жирную точку, то никто не вправе осуждать это решение», — цитирует эксперта ТАСС.

Он отметил, что Ковтун был ярким спортсменом. Ягудин также подчеркнул, что ему, в отличие от Ковтуна, ни разу не покорялся титул чемпиона России. По его мнению, у 23-летнего фигуриста больше нет запала для выступлений, раз он принял такое решение.

«Значит, в нём угасли эти огонь и драйв, ведущие к высоким спортивным достижениям. Но нельзя плевать в спину уходящего спортсмена, возможно, он станет одним из величайших тренеров, никто и никогда не знает, что будет дальше, что будет даже завтра. Я много лет дружу с ним и желаю ему удачи в той профессии, которую он выберет», — добавил Ягудин.

Ранее Ковтун опубликовал пост в социальных сетях о завершении карьеры.

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